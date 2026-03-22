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PSG Mercato : l’IA valide deux premières pistes pour cet été, l’émir du Qatar prêt à lâcher 100 M€ !

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 17:20
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Antonio Silva (Benfica)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG prépare déjà l’après-Marquinhos… et pourrait frapper très fort. Selon plusieurs signaux du marché, l’IA estime les chances de voir Karim Coulibaly et Antonio Silva débarquer à Paris cet été.

Malgré sa domination en Ligue 1, le PSG continue de chercher des solutions pour solidifier sa défense. Les dernières recrues n’ont pas totalement convaincu, et en interne, la succession de Marquinhos est déjà au cœur des réflexions. Résultat : Luis Campos active plusieurs pistes… dont deux profils très prometteurs.

Coulibaly, la nouvelle obsession

Selon Africafoot, le premier nom qui ressort avec insistance est celui de Karim Coulibaly, jeune défenseur du Werder Brême. À seulement 18 ans, il s’est imposé comme un titulaire en Bundesliga, attirant les regards des plus grands clubs européens. Selon les données analysées (temps de jeu, progression, scouting répété, profil compatible avec Luis Enrique), l’IA estime à 40% les chances de voir Coulibaly rejoindre Paris cet été.

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Pourquoi un chiffre aussi élevé ?

  • Le PSG l’a déjà supervisé à plusieurs reprises
  • Son prix (45-50M€) reste accessible pour Paris
  • Son profil correspond parfaitement à une logique de renouvellement

Campos pourrait clairement accélérer sur ce dossier dans les prochaines semaines.

Antonio Silva, la piste premium

Autre dossier brûlant : Antonio Silva. Média Foot rappelle que le défenseur du Benfica Lisbonne est suivi de longue date par Luis Campos et reste une référence sur le marché des jeunes centraux européens. Mais ici, la concurrence est rude et le prix plus élevé. Résultat : l’IA estime la probabilité à 25%.

Un chiffre plus faible, qui s’explique par :

  • Une forte concurrence européenne
  • L’influence de Jorge Mendes
  • Un coût potentiellement très élevé

Mais Paris garde clairement ce dossier sous le coude.

Un double coup possible ?

Et si le PSG tentait les deux ? L’IA évalue à environ 15% les chances de voir le PSG recruter à la fois Coulibaly et Antonio Silva. Un scénario ambitieux, mais cohérent avec la volonté de reconstruire totalement la défense parisienne. Avec les possibles départs, la fin de cycle de certains cadres et les exigences de Luis Enrique, le club de la capitale pourrait frapper très fort pour sécuriser son avenir.

Verdict

Karim Coulibaly : piste très crédible

Antonio Silva : opportunité premium
Double transfert : scénario explosif mais compliqué

Le PSG prépare clairement un tournant défensif majeur. Et si Luis Campos décide de passer à l’action, l’été parisien pourrait bien être marqué par une révolution… validée par les projections de l’IA.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

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