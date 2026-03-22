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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Si le PSG semble toujours intéressé par Jules Koundé, le FC Barcelone ne juge plus l’international tricolore comme intransférable.

Le PSG avance déjà ses pions pour le mercato estival et Jules Koundé figure parmi les priorités. L’avenir de l’international français au FC Barcelone reste incertain, malgré quatre années de contrat encore en vigueur. Selon le média catalan El Nacional, c’est Ousmane Dembélé, coéquipier de Koundé en équipe de France, qui aurait pris l’initiative de parler directement à son ami et compatriote pour lui présenter les avantages d’un transfert au PSG.

Dembélé, grâce à sa proximité avec Koundé, aurait insisté sur le rôle clé qu’il pourrait occuper à Paris et sur le projet ambitieux de Luis Enrique. Pour le Ballon d’Or, convaincre un joueur de ce calibre nécessite de montrer que le PSG n’est pas seulement une option financière, mais aussi un tremplin sportif et un cadre où Koundé pourrait s’affirmer comme l’un des leaders de la défense.

Le Barça prêt à ouvrir la porte pour Koundé ?

Même si le mercato estival est encore loin, le PSG doit anticiper et sécuriser ses cibles. La signature de Koundé constituerait un renfort majeur pour l’équipe, capable de solidifier la défense parisienne et d’apporter une garantie de haut niveau. Mais le club catalan reste évidemment un acteur clé. La direction barcelonaise, confrontée à des contraintes financières et à l’intérêt croissant des clubs étrangers, laisse de son côté entendre que le défenseur tricolore n’est plus intouchable. « Koundé n’est pas intransférable. Le club écoutera les offres si elles sont suffisantes », précise Matteo Moretto, journaliste de Marca.

Pour Koundé, la décision sera stratégique : rester au Barça dans un rôle important mais limité, ou revenir en France au PSG avec un projet ambitieux et un statut de titulaire incontournable. Les discussions menées par Dembélé pourraient peser lourd dans le choix final, et offrir à Paris un véritable avantage sur ce dossier. Le feuilleton Koundé-Dembélé-PSG-Barça ne fait que commencer, et il pourrait s’avérer être l’un des transferts phares de l’été 2026.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League