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Lors du carton du PSG à l’OGC Nice (0-4), un incident inattendu a fait le buzz : Elye Wahi est venu interférer dans une discussion entre Luis Enrique et Sonny Mayulu sur le bord de la touche.

Le match entre l’OGC Nice et le PSG avait déjà tourné à sens unique sur le terrain, mais c’est hors du jeu que l’attention s’est portée sur une scène pour le moins insolite. En première mi-temps, alors que Luis Enrique donnait des instructions à Senny Mayulu depuis le bord de la touche, Elye Wahi est venu s’immiscer dans la conversation !

L’instant a surpris joueurs, entraîneurs et spectateurs. La vidéo de la scène a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, certains commentateurs évoquant un comportement irrévérencieux, d’autres le prenant avec humour. Malgré l’interruption, l’entraîneur du PSG est resté concentré et a poursuivi ses consignes à Mayulu, démontrant son sang-froid et son autorité, même en pleine perturbation.

Le coach du PSG a gardé son sans froid

L’incident a pris une dimension symbolique : il rappelle que le football ne se joue pas uniquement sur le terrain. Chaque geste, chaque interaction, même sur le bord de touche, peut créer le buzz et alimenter les discussions des supporters et analystes. Dans le cas de Wahi, la scène est rapidement devenue l’un des sujets les plus commentés du match, éclipsant presque la performance collective du PSG, pourtant victorieuse et impressionnante.

Au-delà de la polémique, l’essentiel reste la performance du PSG, qui a maîtrisé son sujet et s’est imposé 4-0, malgré l’incident sur la touche. Mais pour Luis Enrique et son staff, ce petit scandale illustre les aléas d’un match et la nécessité de garder le contrôle, même quand tout le monde autour semble vouloir interférer.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League