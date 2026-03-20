PSG Mercato : Luis Campos fonce sur une pépite de Bundesliga… un pari à 50 M€ déjà lancé ?

Le Paris Saint-Germain continue de préparer l’avenir. Malgré une saison globalement réussie entre domination en championnat et ambitions européennes intactes, le club de la capitale ne compte pas s’endormir. En coulisses, Luis Campos active déjà plusieurs pistes pour renforcer la défense, et un nom revient avec insistance : celui de Karim Coulibaly, jeune talent du Werder Brême.

À seulement 18 ans, le défenseur germano-ivoirien attire les regards des plus grands clubs européens. Et selon la presse allemande, Deich Stube en particulier, Paris aurait déjà pris une longueur d’avance dans ce dossier brûlant du mercato estival.

Karim Coulibaly, le profil parfait pour Luis Enrique

Arrivé au Werder Brême en 2024 en provenance d’Hambourg, Karim Coulibaly s’est rapidement imposé comme l’un des espoirs les plus prometteurs de Bundesliga. Cette saison, il totalise déjà plus de 20 apparitions en championnat, preuve de la confiance accordée par son entraîneur malgré son très jeune âge.

Gaucher, à l’aise dans la relance et capable de casser les lignes grâce à sa qualité de passe, il correspond parfaitement au style de jeu prôné par Luis Enrique. Le technicien espagnol apprécie particulièrement les défenseurs capables de construire proprement depuis l’arrière, un aspect devenu essentiel dans le projet parisien.

Comme l’explique le journaliste allemand Lukas Hörster :

« Coulibaly est déjà très à l’aise avec le ballon. Il n’hésite pas à tenter des passes verticales ou des transversales longues. Son jeune âge entraîne encore quelques erreurs, mais défensivement il s’en sort bien la plupart du temps. »

Un portrait qui ressemble fortement au type de joueur que le PSG cherche à intégrer pour préparer la succession de certains cadres.

Un transfert entre 45 et 50 millions d’euros

Le Werder Brême ne compte pas brader sa pépite. Toujours engagé dans la lutte pour le maintien, le club allemand aurait fixé le prix du transfert entre 45 et 50 millions d’euros.

Un montant important pour un joueur aussi jeune, mais qui n’effraie pas forcément le PSG. Luis Campos a déjà démontré sa volonté d’investir tôt sur des profils à fort potentiel afin de sécuriser l’avenir sportif du club.

Les dirigeants allemands auraient même anticipé un départ cet été en cas d’offre convaincante. Des contacts auraient déjà été noués entre les représentants du joueur et le club parisien, même si aucune proposition officielle n’a encore été transmise.

Une concurrence qui pourrait s’intensifier

Si le PSG semble aujourd’hui bien positionné, le dossier reste loin d’être bouclé. La progression rapide de Coulibaly attire aussi l’attention d’autres clubs européens, notamment en Angleterre et en Allemagne.

Sa récente convocation avec les Espoirs allemands confirme sa montée en puissance et pourrait encore faire grimper sa cote. Dans un marché où les défenseurs gauchers capables de relancer proprement sont rares, le PSG devra probablement accélérer pour éviter une bataille d’enchères.

Une défense parisienne en pleine mutation

Ce possible recrutement s’inscrit dans une stratégie plus large. Malgré les arrivées récentes, comme celle d’Illia Zabarnyi ou le repositionnement de certains joueurs, la défense parisienne reste un chantier ouvert.

Le club prépare notamment l’après-Marquinhos et souhaite disposer de plusieurs profils complémentaires capables de s’imposer sur le long terme. Coulibaly pourrait ainsi devenir un investissement d’avenir majeur, avec l’ambition de s’imposer progressivement dans la rotation avant de viser une place de titulaire.

Une chose est sûre : le PSG ne veut pas subir le mercato mais le maîtriser. Et avec ce pari potentiel à 50 millions d’euros, Luis Campos pourrait bien frapper un nouveau grand coup sur le marché européen.