PSG Mercato : Paris a mis un gros KO à l’OM pour un crack à 50 M€

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le PSG prépare déjà son prochain mercato estival, avec une priorité claire : renforcer une défense centrale en quête de renouveau. Et un nom revient avec insistance ces dernières semaines : Karim Coulibaly… également courtisé par l’OM.

Une cible prioritaire pour le PSG

Âgé de seulement 18 ans, le défenseur du Werder Brême s’est imposé comme un titulaire en Bundesliga cette saison, malgré le contexte difficile de son club. Gaucher, solide dans les duels et déjà mature dans ses relances, il coche toutes les cases du profil recherché par Paris.

Le PSG suit le joueur de près depuis plusieurs semaines et a déjà entamé des discussions préliminaires. En interne, son profil est perçu comme un investissement d’avenir capable de stabiliser la défense sur le long terme.

Mais le dossier s’annonce coûteux : le club allemand réclamerait entre 40 et 50 millions d’euros pour libérer sa pépite, sous contrat jusqu’en 2029.

Un rêve assumé : rejoindre Paris

Malgré l’intérêt de géants européens comme le Real Madrid ou Manchester United, la tendance est clairement favorable au PSG.

Selon Sky Sport, Karim Coulibaly donnerait sa priorité au club parisien en cas de départ cet été. Un choix fort, qui s’explique par l’attractivité du projet sportif parisien, notamment basé sur la jeunesse et le développement des talents. Un petit revers pour l’OM, qui faisait également partie des clubs intéressés.

Dans la lignée de recrues comme Bradley Barcola, Désiré Doué ou João Neves, Paris veut construire un effectif jeune, dynamique et à forte valeur future.

Une place à prendre dans la défense parisienne

Sur le papier, la concurrence est dense en défense centrale au PSG, avec notamment Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Beraldo ou Illya Zabarnyi.

Mais dans les faits, la hiérarchie pourrait évoluer rapidement. Certaines performances ont déçu cette saison, et plusieurs départs restent envisagés. Le cas de Lucas Hernandez, notamment, interroge en interne, entre statut de remplaçant et salaire élevé.

Dans ce contexte, Karim Coulibaly pourrait bénéficier d’un véritable espace pour s’imposer dès son arrivée.

Un pari sur l’avenir… mais pas sans risques

Si le talent du joueur ne fait aucun doute, certains éléments invitent à la prudence. Le jeune défenseur a récemment été freiné par des pépins physiques, ce qui pourrait peser dans les négociations.

Mais son potentiel reste immense : déjà titulaire en Bundesliga à 18 ans, international chez les jeunes avec l’Allemagne, et doté d’un profil moderne très recherché.

Le PSG prêt à accélérer

Le dossier Karim Coulibaly s’annonce comme l’un des feuilletons chauds du mercato estival du marché des transferts.

Entre concurrence européenne, prix élevé et volonté du joueur, tous les ingrédients sont réunis pour un transfert majeur.

Et Paris pourrait bien avoir un avantage décisif : celui d’être le club de ses rêves.