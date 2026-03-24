Mercato : l’OM veut doubler le PSG sur une pépite à 50 M€ !

Le prochain mercato estival promet déjà des étincelles. Alors que le Paris Saint-Germain semblait tenir la corde dans le dossier Karim Coulibaly, l’Olympique de Marseille serait venu s’incruster dans la course au jeune défenseur du Werder Brême. À seulement 18 ans, l’international Espoirs allemand s’impose comme l’un des profils les plus courtisés d’Europe, au point de devenir un potentiel feuilleton du prochain été.

Un talent précoce qui affole déjà les recruteurs européens

Karim Coulibaly n’a pas mis longtemps à se faire un nom en Bundesliga. Titulaire régulier dans une équipe pourtant engagée dans la lutte pour le maintien, le défenseur central gaucher impressionne par sa maturité et ses qualités techniques. Sa capacité à relancer proprement, à casser des lignes balle au pied et à assumer des responsabilités malgré son jeune âge séduit de nombreux clubs.

Du côté du PSG, cet intérêt apparaît logique. L’entraîneur Luis Enrique apprécie particulièrement les défenseurs capables de participer activement à la construction du jeu. Dans cette optique, Coulibaly pourrait représenter une solution d’avenir, notamment si des ajustements sont réalisés dans le secteur défensif. Les situations de Lucas Beraldo et Lucas Hernández pourraient en effet influencer les choix parisiens lors du mercato.

Conscient de la valeur de son joueur, le Werder Brême ne se fait guère d’illusions quant à sa capacité à le conserver longtemps. Une vente estimée entre 40 et 50 millions d’euros est évoquée en Allemagne, une somme importante mais cohérente au regard du potentiel du joueur.

L’OM entre dans la danse malgré une concurrence XXL

Selon Bild, la liste des prétendants ne cesse de s’allonger. En plus du PSG, des clubs comme Newcastle United, Chelsea FC ou encore SSC Naples surveillent de près la progression du défenseur.

Dans ce contexte, l’intérêt de l’OM peut surprendre mais témoigne d’une volonté claire de se positionner sur des profils à fort potentiel. Le club phocéen cherche à anticiper l’avenir et à renforcer une défense qui pourrait connaître des mouvements cet été. Néanmoins, aucun contact concret n’aurait encore été établi.

Sportivement, l’intégration de Coulibaly poserait également question. Marseille dispose déjà de plusieurs gauchers en défense, notamment Nayef Aguerd et Facundo Medina. Si le jeune Allemand peut dépanner côté droit, ce poste ne correspond pas pleinement à ses qualités naturelles.

Un dossier aussi sportif que financier pour l’OM

Au-delà des considérations tactiques, l’aspect économique risque de peser lourd. Face à la puissance financière du PSG et des clubs de Premier League, l’OM pourrait avoir du mal à rivaliser si les grandes écuries décident de passer concrètement à l’offensive.

Le projet sportif, le temps de jeu et la perspective de développement pourraient toutefois devenir des arguments déterminants pour convaincre le joueur. À Marseille, l’opportunité de s’imposer rapidement comme titulaire dans un club passionnel et ambitieux pourrait peser dans la balance.

Une chose est certaine : le nom de Karim Coulibaly devrait animer les prochaines semaines sur le marché des transferts. Entre stratégie sportive, concurrence européenne et enjeux financiers, le feuilleton ne fait sans doute que commencer.