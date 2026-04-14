Auteur d’une saison de haut vol sous les couleurs du Stade Rennais, Esteban Lepaul (25 ans) établit des statistiques records.

Il est en train de changer de dimension. À 25 ans, Esteban Lepaul s’impose comme l’une des sensations de la saison du Stade Rennais. Et ses statistiques parlent pour lui.

Kalimuendo dépassé !

Avec 16 buts et 3 passes décisives en seulement 26 matchs de Ligue 1 cette saison, l’attaquant du Stade Rennais affiche une efficacité redoutable. Un rendement qui le place parmi les meilleurs buteurs du championnat… et qui dépasse même certaines références récentes.

La comparaison avec Arnaud Kalimuendo est particulièrement parlante. Lors de la saison 2024-2025, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, aujourd’hui passé par le RC Lens, avait signé une saison solide avec 17 buts et 3 passes décisives en 34 matchs. Mais à ce rythme, Lepaul est en train de faire encore mieux.

Une montée en gamme fulgurante

Plus décisif, plus régulier, et surtout plus rapide dans sa production, il affiche des standards de très haut niveau. Au-delà des chiffres, c’est aussi son impact dans le jeu qui impressionne. Capable de peser sur les défenses, de faire des différences dans les moments clés et de porter son équipe, Lepaul est devenu le véritable leader offensif rennais.

Une montée en puissance fulgurante qui attire forcément les regards… et qui pourrait rapidement faire de lui l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato. À ce rythme, la comparaison avec Kalimuendo pourrait vite appartenir au passé. Car Lepaul, lui, est en train d’écrire sa propre référence.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)