LOSC : une pépite lilloise fait polémique après avoir égratigné Cristiano Ronaldo !

Le LOSC se retrouve une nouvelle fois au cœur de l’actualité du Mondial 2026. Après Aïssa Mandi, déjà impliqué dans une séquence très commentée autour de Lionel Messi, c’est cette fois Ngal’ayel Mukau qui fait parler de lui.

Le jeune milieu de terrain lillois, présent avec la République démocratique du Congo, s’est retrouvé sous le feu des projecteurs après le match nul arraché face au Portugal (1-1). En cause : une déclaration sur Cristiano Ronaldo, jugée très osée par une partie des observateurs.

Mukau s’offre une sortie remarquée sur Ronaldo

À l’issue de la rencontre entre le Portugal et la RDC, Ngal’ayel Mukau s’est présenté en zone mixte. Forcément, les journalistes l’ont interrogé sur Cristiano Ronaldo, légende absolue du football mondial, mais très discret pendant la rencontre.

Et le joueur du LOSC n’a pas tourné autour du pot. Pour lui, la RDC n’avait pas préparé un plan spécifique pour stopper l’attaquant portugais.

“Pour être honnête, nous n’avions pas vraiment de plan anti-Ronaldo”, a d’abord lancé Mukau.

Une phrase déjà forte. Mais c’est surtout la suite qui a enflammé les débats.

“Ce n’est plus vraiment le même joueur que par le passé. Il est plus âgé aujourd’hui et on ne peut plus fournir les mêmes efforts. Mais j’ai énormément de respect pour lui et pour sa carrière. C’est un joueur qui a fait l’histoire.”

Un constat lucide pour certains, un manque de respect pour d’autres. En quelques secondes, la déclaration du Lillois a fait le tour des réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo neutralisé par la RDC

Sur le terrain, les chiffres donnent pourtant du poids aux propos du milieu congolais. Cristiano Ronaldo n’a jamais vraiment pesé sur la défense de la RDC. Trois tirs, aucun cadré, et une influence limitée dans le jeu.

Pendant que d’autres stars du Mondial comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Harry Kane ont déjà marqué les esprits, Ronaldo est resté muet face aux Léopards.

La République démocratique du Congo n’a pourtant pas bâti toute sa stratégie autour de lui. C’est justement ce qui rend les propos de Mukau aussi marquants : pour les Congolais, Ronaldo n’était plus forcément le danger absolu à surveiller en priorité.

Une réalité sportive difficile à entendre pour les fans du quintuple Ballon d’Or.

Le LOSC encore lié à une polémique mondiale

Cette sortie médiatique place aussi le LOSC dans une position assez inattendue. Depuis le début du Mondial, plusieurs internationaux lillois se retrouvent associés à des séquences très commentées.

Après Aïssa Mandi, dont l’actualité avait été marquée par une polémique avec Lionel Messi, Ngal’ayel Mukau devient à son tour un nom très relayé à l’international.

Pour Lille, cette exposition confirme aussi la place grandissante de ses joueurs dans les grandes compétitions. Le club nordiste possède des éléments capables de se montrer au plus haut niveau, mais aussi de déclencher des débats bien au-delà de la Ligue 1.

Mukau, malgré lui, vient d’en faire l’expérience.

Le Portugal aurait-il sous-estimé la RDC ?

Au-delà du cas Ronaldo, Ngal’ayel Mukau a également livré son analyse sur l’attitude du Portugal après l’ouverture du score rapide.

Selon lui, les Portugais ont peut-être relâché leur effort après avoir pris l’avantage dès la 6e minute. Une suffisance que la RDC a su exploiter pour revenir dans le match.

“Peut-être qu’après avoir inscrit le premier but, ils ont été plus relâchés, plus cools. On peut peut-être dire, effectivement, qu’ils nous ont sous-estimés”, a expliqué le joueur lillois devant les caméras de TNT Sports.

Une nouvelle déclaration qui risque de faire grincer des dents côté portugais. Car au-delà de Ronaldo, c’est tout le comportement de la Seleção qui est pointé du doigt.

Une déclaration qui peut le suivre longtemps

Ngal’ayel Mukau n’a sans doute pas cherché à provoquer une tempête médiatique. Son discours reste respectueux, notamment lorsqu’il rappelle l’immense carrière de Cristiano Ronaldo.

Mais dans un Mondial, chaque mot compte. Et lorsqu’un jeune joueur affirme que Ronaldo n’est “plus vraiment le même joueur que par le passé”, la phrase prend forcément une dimension énorme.

Le Lillois découvre ainsi la puissance médiatique d’une Coupe du monde. Une simple réponse en zone mixte peut devenir un sujet mondial en quelques heures.

Mukau gagne en visibilité, le LOSC aussi

Sportivement, cette séquence confirme surtout que Ngal’ayel Mukau n’a pas peur du contexte. Face au Portugal, la RDC a tenu tête à une grande nation européenne, et le milieu du LOSC a assumé un discours fort après la rencontre.

Pour Lille, c’est aussi une vitrine. Mukau gagne en visibilité, montre de la personnalité et s’impose peu à peu comme un joueur à suivre.

Mais cette notoriété soudaine s’accompagne aussi d’un risque : celui d’être attendu, critiqué et surveillé à chaque prochaine sortie.

Une polémique qui en dit long

Cette affaire autour de Cristiano Ronaldo dépasse finalement le simple cadre d’une phrase. Elle raconte aussi une évolution du football mondial. Les jeunes générations n’hésitent plus à dire ce qu’elles voient sur le terrain, même lorsqu’il s’agit d’une légende vivante.

Ngal’ayel Mukau a peut-être simplement formulé une évidence sportive. Mais en touchant à Cristiano Ronaldo, il a touché à un monument.

Le LOSC tient une pépite pleine de caractère. Et après ce Portugal-RDC, le monde entier sait désormais que Mukau n’a pas peur de dire les choses.