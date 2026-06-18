OM, RC Lens, Rennes, OL, ASSE : un crack à 7M€ vient de se révéler au Mondial !

Le Mondial 2026 vient peut-être de révéler une opportunité en or pour plusieurs clubs de Ligue 1. Hier soir, malgré la défaite de l’Ouzbékistan face à la Colombie, Abbosbek Fayzullaev a marqué les esprits.

À seulement 22 ans, l’ailier droit ouzbek a inscrit le premier but de son pays dans cette Coupe du monde. Un moment historique, mais aussi un énorme coup de projecteur pour un joueur encore accessible sur le marché.

Valorisé à 7 millions d’euros, vif, rapide, technique et capable de faire des différences dans les petits espaces, Fayzullaev possède le profil parfait pour attirer l’attention de clubs français comme l’OM, le RC Lens, le Stade Rennais, l’OL ou encore l’ASSE.

Fayzullaev, le petit gabarit qui a secoué la Colombie

Face à la Colombie, l’Ouzbékistan n’a pas réussi à éviter la défaite. Mais dans une rencontre compliquée, un joueur a réussi à sortir du lot : Abbosbek Fayzullaev.

Le joueur de 22 ans a trouvé le chemin des filets et a confirmé ce que beaucoup d’observateurs pensaient déjà : il possède un vrai talent. Avec son mètre 67, son centre de gravité bas et sa capacité à accélérer balle au pied, l’ailier droit a tout du profil imprévisible.

Ce n’est pas un joueur qui impressionne par son physique. C’est un joueur qui déséquilibre par sa vivacité, ses changements de rythme et sa facilité à se glisser entre les lignes.

Une valeur à 7M€ qui peut faire réfléchir la Ligue 1

Dans un marché où les prix s’envolent très vite, voir un joueur de 22 ans, international, décisif en Coupe du monde et valorisé à seulement 7 millions d’euros a forcément de quoi interpeller.

Pour plusieurs clubs français, Fayzullaev peut représenter une opportunité intelligente. Il n’entre pas dans la catégorie des stars inaccessibles, mais plutôt dans celle des paris à fort potentiel.

C’est exactement le genre de profil qui peut exploser après un Mondial. Et si son tournoi continue sur cette lancée, sa valeur pourrait rapidement grimper.

L’OM, un profil parfait pour un mercato plus malin ?

À Marseille, la situation financière impose une nouvelle réalité. L’OM doit faire attention à ses dépenses et Grégory Lorenzi devra probablement cibler des joueurs à fort potentiel, capables de progresser tout en gardant une valeur de revente.

Dans ce contexte, Fayzullaev coche plusieurs cases. Jeune, rapide, déjà international, capable d’évoluer sur un côté, il pourrait offrir une solution offensive différente.

L’OM a souvent aimé les profils explosifs capables d’enflammer le Vélodrome. Fayzullaev n’a pas encore le statut d’un grand nom, mais il possède ce côté imprévisible qui peut rapidement séduire.

Le RC Lens pourrait y voir une vraie opportunité

Le RC Lens aussi pourrait être attentif à ce genre de profil. Avec l’arrivée de Dino Toppmöller, le club artésien veut construire une équipe intense, dynamique et capable de presser haut.

Un ailier vif, mobile, généreux et capable de répéter les efforts peut parfaitement entrer dans cette logique. Fayzullaev apporterait de la vitesse, de la percussion et une option supplémentaire dans les couloirs.

Lens sait aussi travailler avec des joueurs en développement. Le club a déjà prouvé qu’il pouvait faire grandir des profils moins exposés pour les amener à un niveau supérieur.

Rennes et Lyon, deux clubs habitués aux paris à fort potentiel

Le Stade Rennais reste l’un des clubs français les plus attentifs aux jeunes talents. Avec son projet sportif souvent tourné vers la progression et la valorisation, Fayzullaev pourrait correspondre à une cible cohérente.

Même chose pour l’OL, qui cherche à reconstruire intelligemment. Lyon a besoin de profils capables d’apporter immédiatement, mais aussi de prendre de la valeur dans le temps. À 7 millions d’euros, un joueur comme Fayzullaev peut représenter un pari mesuré, surtout s’il confirme pendant le Mondial.

Dans les deux cas, son profil d’ailier droit rapide pourrait apporter une vraie solution offensive à des équipes qui cherchent régulièrement de la créativité sur les côtés.

L’ASSE, le coup malin impossible à ignorer ?

Pour l’ASSE, le dossier serait évidemment plus compliqué, notamment en raison du contexte Ligue 2. Mais les Verts ont reçu le feu vert de la DNCG et Kilmer Sports veut donner des moyens à Ian Cathro pour reconstruire une équipe compétitive.

Si l’ASSE venait à perdre des éléments offensifs importants, un profil comme Fayzullaev pourrait représenter une idée ambitieuse. Son prix reste élevé pour un club de Ligue 2, mais son potentiel est réel.

Dans un projet de remontée immédiate, attirer un joueur aussi exposé après un Mondial serait un signal très fort. Peut-être trop ambitieux, mais pas totalement impossible si Kilmer Sports veut frapper un grand coup.

Une pépite à surveiller de très près

Abbosbek Fayzullaev n’est pas encore une star. Mais c’est souvent au Mondial que certains joueurs changent de dimension. Un but, une grosse performance, une visibilité internationale, et le regard des recruteurs bascule.

À 22 ans, avec une valeur estimée à 7 millions d’euros, un profil explosif et une première vraie exposition mondiale, l’ailier ouzbek a tout du bon coup mercato.

OM, RC Lens, Stade Rennais, OL, ASSE : les besoins ne sont pas les mêmes, les moyens non plus, mais tous ces clubs pourraient avoir une bonne raison de garder un œil sur lui.

Car dans quelques semaines, Fayzullaev ne sera peut-être plus seulement une belle trouvaille du Mondial. Il pourrait devenir l’un des dossiers malins de l’été.