Galatasaray – FC Barcelone : grosse surprise dans la compo de Flick !

On connaît les compositions officielles du match de Ligue des Champions entre Galatasaray et le Barça.

Large vainqueur du Feyenoord Rotterdam (5-1) lors de son entrée en lice en Ligue des Champions, le FC Barcelone enchaîne ce mardi (21h) avec un périlleux déplacement sur la pelouse de Galatasaray, battu de son côté par le Sporting Portugal (3-1) lors de la première journée de la phase de ligue. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Dani Olmo titulaire en pointe !

Alors que Gabriel Jesus était pressenti pour débuter à la pointe de l’attaque du Barça en l’absence de Raphinha, blessé, Hansi Flick a finalement décidé de faire confiance à Dani Olmo. Un choix surprenant de la part de l’entraîneur allemand.

Les compos officielles

Galatasaray : Cakir – Akgun, Sanchez, Elmali, Jakobs – Torreira, Lemina – Yilmaz, Batrakov, Leao – Osimhen.

FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Olmo.