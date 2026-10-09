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FRANCE

FC Barcelone : le verdict est tombé pour Raphinha avant Getafe !

Par Wladimir DELCROS - 9 Oct 2026, 16:58
FC Barcelone : le verdict est tombé pour Raphinha avant Getafe !

Touché avec le Brésil pendant la trêve internationale, Raphinha ne participera pas à la rencontre face à Getafe. Hansi Flick a également acté son absence contre Galatasaray et déploré les contraintes imposées aux internationaux.

Raphinha préservé pour deux rencontres

Hansi Flick a mis fin au suspense concernant Raphinha. Comme le rapporte Onze Mondial, l’ailier brésilien, touché avec sa sélection pendant la trêve internationale, manquera le match contre Getafe samedi ainsi que celui face à Galatasaray.

Les examens réalisés n’ont pas révélé de blessure à proprement parler. Le staff du FC Barcelone ne souhaite cependant prendre aucun risque avec l’ancien Rennais, déjà victime de trois blessures la saison dernière. « Nous devons être prudents » et « prendre soin de lui », a expliqué le technicien allemand en conférence de presse.

Flick pointe le poids du calendrier international

L’entraîneur du Barça comprend la volonté de Raphinha de tout donner sous le maillot du Brésil. Il s’interroge néanmoins sur la nécessité de lui faire parcourir des milliers de kilomètres pour disputer une rencontre en Australie. À ses yeux, cette organisation accentue encore la pression supportée par les joueurs.

Flick rappelle que les sélections disposent désormais de peu de fenêtres pour tester de nouveaux éléments ou ménager leurs cadres. L’ancien sélectionneur de l’Allemagne assure devoir accepter cette situation, tout en adaptant le temps de jeu de son effectif. Il a, en revanche, salué sa relation avec Luis de la Fuente et la gestion des internationaux espagnols du Barça.

En parallèle de la gestion physique de ses joueurs, le club catalan continue donc de sécuriser ses éléments. La prolongation de Xavi Espart s’inscrit dans cette volonté de stabilité affichée par la direction blaugrana.

De Jong espéré contre le Betis

Hansi Flick a aussi donné des nouvelles plus rassurantes de Frenkie de Jong. Le milieu néerlandais ne ressent plus de douleur et pourrait effectuer son retour dans le groupe à l’occasion du match contre le Betis, programmé le 17 octobre. Le Barça compte néanmoins attendre avant de valider définitivement sa présence.

Le Néerlandais pourrait même dépanner en défense centrale, Flick estimant qu’il fait partie des différentes options à sa disposition. Son retour offrirait une solution supplémentaire à un effectif soumis à un calendrier dense, alors que son avenir contractuel a récemment débouché sur un accord avec le FC Barcelone. Dans l’immédiat, la priorité reste de récupérer Raphinha sans provoquer une nouvelle alerte physique.

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