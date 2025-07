ASSE Mercato : Kilmer Sports tranche dans le vif, 3,1 M€ d’économies !

Les dirigeants de l’ASSE ont décidé de libérer les joueurs aux salaires importants sur lesquels Eirik Horneland ne comptait plus. Ce qui a permis de faire de sacrées économies !

Hier, l’AS Saint-Etienne a officialisé le départ d’Ibrahim Sissoko, qui s’est engagé dans la foulée avec Bochum. Selon les informations de Peuple Vert, il n’y a pas eu d’indemnité à payer pour le club allemand. Les Verts ont libéré leur joueur. Pour quelle raison le club a-t-il décidé de s’asseoir sur une potentielle indemnité de 1,8 M€, soit la valeur de Sissoko sur Transfermarkt ? Le média explique que la direction a fait ses calculs : sachant qu’elle aurait eu bien du mal à obtenir un tel montant après la saison décevante de son joueur, elle a préféré regarder les économies réalisées sur son salaire et a jugé préférable de le laisser partir sans contrepartie.

La purge salariale, première étape de la reconstruction

Cette réflexion, toujours d’après Peuple Vert, s’est étendue à trois autres joueurs : Yunis Abdelhamid, qui avait une option pour prolonger d’un an et qui devrait s’engager avec les FAR de Rabat, Anthony Briançon et Ibrahima Wadji. Ces deux derniers étaient en fin de contrat. Mais l’ASSE a jugé préférable de ne rien leur proposer, même si c’était pour les vendre dans la foulée. Les deux défenseurs centraux et les deux attaquants émargeaient entre 50.000 et 60.000€ par mois. Et ils n’entraient plus dans les plans d’Eirik Horneland. Leur départ permet d’économiser 260.000€ mensuels et 3,1 M€ annuels. Une somme conséquente.

Peuple Vert précise que Kilmer Sports est vraiment décidé à revoir la grille salariale du club : « Le top 10 des salaires du club reste conséquent, avec notamment Gauthier Larsonneur, Lamine Fomba, Irvin Cardona ou encore Zuriko Davitashvili à 60.000€ bruts mensuels, mais les cas problématiques sont en train d’être réglés. Cette purge salariale n’est que la première étape d’une reconstruction ambitieuse. L’ASSE veut bâtir une équipe compétitive, sans surpayer des éléments en fin de course. Une logique de performance et de bon sens financier semble s’installer à L’Étrat ».