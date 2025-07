ASSE Mercato : Bouchouari absent à l’entraînement, Batubinsika en stand by

Benjamin Bouchouari ne s’est pas entraîné depuis l’arrivée de l’ASSE au Chambon sur Lignon, lieu de son premier stage. Où Dylan Batubinsika semble en stand by.

Alors que l’ASSE vient d’officialiser le transfert de Pierre Cornud au Maccabi Haïfa ce mardi, Poteaux Carrés donne des nouvelles du groupe d’Eirik Horneland, en stage au Chambon-sur-Ligon depuis hier. En Haute-Loire, Ilan est toujours présent aux côtés du Norvégien, contrairement à Romain Hamouma nommé entraîneur adjoint de la réserve.

Davitashvili absent lui aussi, Moueffek n’a pas repris

Comme hier, Benjamin Bouchouari n’a pas participé à la séance, une absence dont on ne connait pas la raison pour l’instant, alors que l’avenir du milieu de terrain marocain reste incertain. Aïmen Moueffek, qui revient de blessure, était absent lui aussi tout comme Zuriko Davitashvili. Quant à Lucas Stassin, il poursuit sa préparation spécifique aux côtés des préparateurs physiques Philippe Djo Petitjean et David Tivey. Quant à Dylan Batubinsika, qui n’entre plus vraiment dans les plans, il a été interrogé sur son avenir par des supporters présents au Chambon et « il a répondu par un « on verra » qui laisse peu de place au doute ».