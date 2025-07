ASSE Mercato : 3 départs et 4 recrues en vue à Saint-Étienne !

Du mouvement est encore attendu dans les rangs de l’AS Saint-Étienne avec trois départs probables et une défense en chantier sur ce mercato estival.

L’été s’annonce agité à Saint-Étienne. Après avoir retrouvé la Ligue 2, l’AS Saint-Étienne poursuit sa mue avec un mot d’ordre : ajuster l’effectif tout en préparant l’avenir. Alors que plusieurs jeunes ont déjà été invités à se trouver un nouveau point de chute, Peuple Vert croit savoir que trois éléments du groupe professionnel sont à leur tour sur le départ. Et dans le même temps, un renfort défensif se rapproche.

Maçon, Batubinsika et Fomba vers la sortie

Premier concerné : Yvann Maçon. Eirik Horneland ne compte visiblement pas sur lui. « Nous devons explorer les options », a-t-il lâché dans une formule polie, mais sans ambiguïté. Le joueur est invité à se trouver une porte de sortie cet été.

La situation est encore plus tranchée pour Dylan Batubinsika. Pris pour cible par un supporter et fortement ébranlé par l’incident en cours de saison, l’international congolais souhaite quitter l’ASSE malgré un contrat courant jusqu’en 2026. Des clubs, en France et à l’étranger, ont déjà manifesté leur intérêt, et son départ apparaît aujourd’hui inéluctable.

Quant à Lamine Fomba, il garde une bonne cote sur le marché français. L’ASSE ne pousse pas pour le vendre, mais un départ ne serait pas bloqué, surtout si le joueur trouve un projet lui offrant davantage de responsabilités.

Appiah devrait rester !

Ces départs s’inscrivent dans une volonté plus large de restructurer l’effectif tout en stabilisant un socle de cadres. Florian Tardieu et Dennis Appiah font partie des joueurs que le club souhaite conserver, autant pour leur niveau que pour leur rôle dans le vestiaire. Appiah, en particulier, servira de tuteur à la future recrue au poste d’arrière droit. Le club prévoit un passage de témoin d’ici 2026, date à laquelle l’ancien Nantais pourrait tirer sa révérence.

Quatre renforts attendus…

Au total, les priorités sont identifiées : renforcer la défense autour de quatre recrues. Le club veut des profils jeunes mais déjà capables d’élever le niveau, et surtout, de répondre aux exigences de la Ligue 1. Le recrutement devrait donc s’accélérer dans les prochaines semaines, une fois les prochains départs officialisés. Le chantier est loin d’être terminé à l’ASSE.