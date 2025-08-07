Malgré 9 nominés, le PSG a décidé de pousser Ousmane Dembélé sur le devant de la scène pour l’obtention du Ballon d’Or. Et cela ferait grincer des dents en interne…

L’Equipe vient de publier un article assez intriguant concernant le PSG et le Ballon d’Or. Ce jeudi, les nominations pour le précieux trophée ont été dévoilées par le quotidien sportif. Neuf Parisiens font partie des 30, soit toute l’équipe type moins Marquinhos et Willian Pancho. Neuf joueurs, c’est quasiment un tiers du contingent, donc 30% de chances de l’emporter. Mais ce score exceptionnel provoquerait des tensions en interne, à en croire L’Equipe !

Les joueurs prennent mal la mise en avant de Dembélé

Car la direction du PSG aurait décidé de pousser la candidature d’Ousmane Dembélé. Depuis quelques semaines, à chaque fois que le sujet est abordé par les médias, Nasser al-Khelaïfi ou Luis Enrique font l’éloge de leur attaquant. Quoi de plus normal puisqu’il sort de la meilleure saison de sa carrière ? Et puis, c’est une stratégie adoptée par les géants espagnols comme le Real Madrid et le FC Barcelone quand une de leurs stars a une chance de l’emporter. D’ailleurs, dès la révélation de la liste des nominés, les vidéos à la gloire de Lamine Yamal ont inondé les réseaux sociaux…

Mais L’Equipe révèle que la décision du PSG de faire le forcing pour Ousmane Dembélé n’a pas fait que des heureux parmi les joueurs parisiens. Ce qui aurait incité les dirigeants à revoir leur façon de faire. Ils vont continuer à soutenir Dembélé, mais de façon plus subtile. Ainsi, Nasser al-Khelaïfi a-t-il assuré devant son groupe, au moment de la reprise, que tous les joueurs étaient dignes du Ballon d’Or…