PSG Mercato : accord pour Chevalier (LOSC), 3 gardiens vont quitter le club !
PSG : Romain Molina dénonce un scandale lié au CUP

Les ultras du CUP lors de la demi-finale de Champions League contre Arsenal.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Le journaliste d’investigation Romain Molina a publié une vidéo hier soir dans laquelle il pointe du doigt les pratiques illicites du Collectif Ultra Paris, notamment en matière de ventes de billets.

Dans l’une de ses précédentes vidéos, Romain Molina avait promis de grosses révélations sur les activités du CUP. Il a tenu promesse. Hier soir, il a diffusé une vidéo d’une dizaine de minutes dans laquelle il a expliqué en détails comment le seul groupe ultra autorisé au Parc des Princes menait des activités débordant largement du cadre de la loi. A l’heure où le club a accepté de lui confier l’animation de la tribune Boulogne, ces révélations devraient pousser la direction à prendre des mesures fortes.

Un trafic de billets dénoncé

Molina explique, par exemple, que les principaux dirigeants du CUP ont fait main basse sur de nombreux billets pour la finale de Champions League, les vendant aux plus offrants et gardant l’argent. Des fidèles ont ainsi été privés du plus grand moment de l’histoire de leur club par appât du gain. Il révèle également que les leaders du CUP n’hésitent pas à faire agresser des opposants, même des stadiers, ou à mettre la pression sur les familles de certains.

Romain Molina ne s’arrête pas là : il pense que le PSG est au courant de ces pratiques détestables et qu’il étouffe volontairement certaines affaires pour obtenir la paix sociale.

