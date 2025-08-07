PSG : un match a coûté leur place à Pacho et Marquinhos dans la liste du Ballon d’Or

Neuf joueurs du PSG figurent parmi les nominés pour le Ballon d’Or mais pas Marquinhos et Willian Pacho. Et cela à cause de la finale du Mondial des Clubs…

Ce jeudi en début d’après-midi, L’Equipe et France Football ont dévoilé la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2025. Le PSG réalise le tour de force de présenter 9 joueurs, record pour un club français et record du Real Madrid égalé. Malgré ce contingent important, de nombreux observateurs ont tiqué sur l’absence de Marquinhos et Willian Pacho. Surtout ce dernier, considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur central du monde.

Sans le naufrage contre Chelsea…

Devant l’ampleur prise par la contestation, L’Equipe s’est fendue d’une brève pour expliquer ce choix. Déjà, il s’avère que les deux joueurs n’ont pas obtenu la moitié des voix du comité des listes. Les étrangers étaient plus enclins à choisir Marquinhos, les Français penchaient en faveur de Pacho. A l’arrivée, cette hésitation a coûté cher aux deux joueurs.

On apprend également que leur prestation en finale du Mondial des Clubs (0-3 contre Chelsea) a pesé dans la balance. Si le PSG avait également remporté cette épreuve avec une défense aussi impériale qu’à l’accoutumé, il aurait été fort probable que ce ne sont pas 9 mais 11 Parisiens qui auraient figuré parmi les 30 nominés.