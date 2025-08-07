FC Barcelone Mercato : l’Arabie saoudite en passe de recruter un pilier de l’équipe !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : un match a coûté leur place à Pacho et Marquinhos dans la liste du Ballon d’Or

Marquinhos et Willian Pacho à l'échauffement avant un match du PSG.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Neuf joueurs du PSG figurent parmi les nominés pour le Ballon d’Or mais pas Marquinhos et Willian Pacho. Et cela à cause de la finale du Mondial des Clubs…

Ce jeudi en début d’après-midi, L’Equipe et France Football ont dévoilé la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2025. Le PSG réalise le tour de force de présenter 9 joueurs, record pour un club français et record du Real Madrid égalé. Malgré ce contingent important, de nombreux observateurs ont tiqué sur l’absence de Marquinhos et Willian Pacho. Surtout ce dernier, considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur central du monde.

Sans le naufrage contre Chelsea…

Devant l’ampleur prise par la contestation, L’Equipe s’est fendue d’une brève pour expliquer ce choix. Déjà, il s’avère que les deux joueurs n’ont pas obtenu la moitié des voix du comité des listes. Les étrangers étaient plus enclins à choisir Marquinhos, les Français penchaient en faveur de Pacho. A l’arrivée, cette hésitation a coûté cher aux deux joueurs.

On apprend également que leur prestation en finale du Mondial des Clubs (0-3 contre Chelsea) a pesé dans la balance. Si le PSG avait également remporté cette épreuve avec une défense aussi impériale qu’à l’accoutumé, il aurait été fort probable que ce ne sont pas 9 mais 11 Parisiens qui auraient figuré parmi les 30 nominés.

Ligue 1PSG
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : le onze type probable de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : le onze probable d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Luis Diaz et Marcus Rashford animent le mercato estival du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone : notre Mercato idéal pour le Barça

Par Fabien Chorlet
OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?
Mercato...

OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?

Par Fabien Chorlet