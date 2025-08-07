La liste des nominés pour le Ballon d’Or, avec 9 joueurs du PSG et 4 du FC Barcelone !
PSG Mercato : accord pour Chevalier (LOSC), 3 gardiens vont quitter le club !

Lucas Chevalier lors du match amical du LOSC contre Venise mercredi.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Le PSG et le LOSC sont parvenus à un accord pour le transfert de Lucas Chevalier moyennant une indemnité supérieure à 40 M€.

🟩 Accord proche

Alors que, ce matin, L’Equipe annonçait des tensions entre le PSG et le LOSC au sujet de Lucas Chevalier, expliquant que le club de la capitale était tout proche de jeter l’éponge, le même média assure qu’un accord vient d’être trouvé entre les deux clubs pour le transfert du gardien ! Cet accord prévoit une indemnité légèrement supérieure à 40 M€, hors bonus (RMC parle d’un total de 55 M€ !). Chevalier va être autorisé à voyager jusqu’à Paris pour y passer sa visite médicale et signer au plus vite. Le but étant qu’il soit dans l’effectif mercredi prochain pour la Supercoupe d’Europe.

Tenas et Donnarumma attendent un challenge intéressant

L’Equipe explique que cette arrivée va provoquer le départ de deux à trois gardiens du PSG ! Car, en plus de Chevalier, Renato Marin a débarqué en provenance de l’AS Roma. Arnau Tenas et Gianluigi Donnarumma sont poussés vers la sortie. Matvei Safonov pourrait les imiter, lui qui voulait devenir titulaire et ne se contentera pas d’une place de remplaçant une deuxième saison de suite. Mais le quotidien sportif assure qu’il faudra des projets alléchants pour attirer Tenas et Donnarumma et que pour le moment, il n’y en a pas.

Cette arrivée de Lucas Chevalier marque la fin d’un feuilleton long de plusieurs semaines et qui a beaucoup surpris au début, Gianluigi Donnarumma sortant de la meilleure saison de sa carrière. Mais, comme toujours avec l’Italien, l’argent a dicté ses choix de carrière et il préfère partir qu’accepter une prolongation avec réduction de salaire chez les champions d’Europe.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le PSG recrute le meilleur gardien français du moment mais s’apprête à laisser partir le meilleur du monde. Est-il gagnant ? Tout dépendra de la capacité d’adaptation de Chevalier à un contexte beaucoup plus stressant que son cocon lillois. Mais c’est en tout cas une belle prise pour le club de la capitale. »

