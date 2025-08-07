L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait demandé à ce que Lucas Chevalier (LOSC) mais également Illya Zabarnyi (Bournemouth) soient présent pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi.

L’accord entre le PSG et le LOSC pour Lucas Chevalier est tombé en début d’après-midi et, déjà, plusieurs informations sont tombées. L’Equipe a parlé d’un transfert légèrement supérieur à 40 M€ pour le gardien nordiste mais RMC précise qu’avec les bonus, le montant total devrait avoisiner les 55 M€. Soit près du double de la valeur du néo-international (30 M€, selon Transfermarkt)… Comme toujours depuis que le Qatar l’a racheté, le PSG surpaye ses recrues…

Chevalier et Zabarnyi seront présents pour la Supercoupe d’Europe

Mais ce tarif très élevé peut aussi s’expliquer par le fait que, selon RMC, Luis Enrique aurait mis la pression à sa direction pour que Lucas Chevalier mais également Illya Zabarnyi soient présents mercredi prochain sur la feuille de match de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Pour satisfaire l’entraîneur espagnol et écourter les négociations, Luis Campos n’avait pas d’autre choix que d’accéder aux exigences financières du LOSC. Il devrait en faire de même avec Bournemouth, qui attend plus de 60 M€ pour son défenseur central ukrainien.

Lucas Chevalier est attendu à Paris dès demain pour y passer sa visite médicale. L’officialisation de son arrivée devrait tomber dans la soirée. Un accord avec Bournemouth pour Zabarnyi aurait également été trouvé. L’Ukrainien devrait également arriver dans la capitale ce week-end et y signer son contrat. Luis Enrique pourra ainsi s’envoler pour Udine l’esprit léger…

« Le coup d’œil de But FC »

« Entre son parcours en Champions League, la dotation monstrueuse du Mondial des Clubs et le dopage financier, le PSG a largement les moyens de payer plus de 100 M€ pour Chevalier et Zabarnyi. Il est juste étonnant qu’il n’ait pas sorti le chéquier plus tôt pour permettre à ses futures recrues d’intégrer l’effectif dès la reprise… »