Pour son dernier match de préparation avant d’affronter le PSG en Supercoupe d’Europe, Tottenham a pris une claque face au Bayern Munich (0-4).

Depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, Thomas Frank, qui a remplacé Ange Postecoglou, Tottenham connaissait une préparation relativement positive. Les tenants de l’Europa League avaient certes concédé trois nuls, dont deux pas enthousiasmants contre Wycombe (2-2) et Luton (1-1), mais ils avaient remporté deux victoires, l’une d’entre elles face à Arsenal (1-0) lors d’un London Derby délocalisé en Asie. Les signaux étaient donc au vert avant le choc face au PSG en Supercoupe d’Europe mercredi prochain. Mais ça, c’était avant ce soir…

Les Bavarois ont largement dominé la rencontre

Ce soir, à l’Allianz Arena, Tottenham a pris une volée face au Bayern Munich (0-4). Le score s’est certes décanté après l’heure de jeu (0-1 avant cela), quand les deux entraîneurs ont commencé à faire tourner mais la domination des Bavarois a été assez impressionnante avec 26 tirs à… 6. Et Harry Kane, ancien de la maison THFC, a manqué un pénalty qui aurait pu alourdir l’addition.

Si Tottenham a repris plus tôt que le PSG, puisqu’il n’a pas participé au Mondial des Clubs, pas sûr qu’il arrive avec plus de certitudes que le champion d’Europe…