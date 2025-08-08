Après Lucas Chevalier, le PSG s’apprête à accueillir Ilya Zabarnyi, défenseur de Bournemouth, pour un transfert à plus de 60 millions d’euros. Une double recrue qui tombe à point nommé avant la Supercoupe d’Europe.

🟩 Accord proche

Il aura fallu la reprise de l’entraînement au PSG et un Luis Enrique visiblement agacé pour faire bouger les lignes. Le technicien espagnol voulait du renfort, et il le voulait vite. À quelques jours de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, mercredi à Udine, le coach parisien devrait enfin voir deux de ses cibles débarquer coup sur coup.

Si l’arrivée du gardien lillois Lucas Chevalier est déjà en bonne voie, c’est un autre dossier qui a connu un coup d’accélérateur décisif : celui d’Ilya Zabarnyi. Selon L’Équipe, le défenseur central ukrainien de 22 ans, solide pilier de Bournemouth, est sur le point de s’engager avec le PSG. Hier, Paris et le club anglais ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 63 millions d’euros (60 M€ plus 3 M€ de frais de solidarité pris en charge par le PSG).

Il ne restait, ces dernières heures, qu’à peaufiner les détails concernant les bonus — entre 1 et 3 millions d’euros — qui viendront s’ajouter à la part fixe. L’objectif des dirigeants parisiens est clair : finaliser l’opération avant la fin de la semaine, permettre à Zabarnyi de signer un contrat de cinq ans, et le voir intégrer le groupe dès la Supercoupe.

Chevalier et Zabarnyi alignés dès mercredi ?

Toutes les parties se montraient confiantes hier soir, assurant que l’Ukrainien serait bien Parisien dans les prochains jours. Un discours qui rappelle étrangement celui entendu depuis… deux mois, tant le dossier a traîné. Mais cette fois, la pression du calendrier et la volonté ferme de Luis Enrique semblent avoir changé la donne.

Si tout se passe comme prévu, le PSG pourrait donc aligner dès mercredi deux recrues majeures : Chevalier dans les buts, Zabarni en patron de la défense. Un signal fort envoyé à la concurrence, et un mercato parisien qui, enfin, prend de la vitesse.