PSG : Le Ballon d’Or 2025 fait déjà exploser un double scandale à Paris !
PSG : Le Ballon d'Or 2025 fait déjà exploser un double scandale à Paris !

Bradley Barcola (PSG)
Bastien Aubert
9 août 2025

Alors que la prestigieuse liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2025 est tombée, c’est la stupeur du côté du PSG : Willian Pacho et Bradley Barcola, ont été écartés, provoquant une vague d’incompréhension et de colère dans la capitale. 

Willian Pacho et Bradley Barcola écartés du Ballon d’Or ? Pour Walid Acherchour, cette double absence est un véritable coup dur pour le PSG et une injustice flagrante. Pacho, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs défenseurs de la saison, a vu son nom snobé malgré une saison XXL. « Je ne comprends pas comment il n’a pas pu figurer dans cette liste, il ne pouvait tout simplement pas faire mieux », s’insurge Acherchour sur RMC Sport. 

« Barcola, c’est une énorme surprise »

Le défenseur du PSG a pourtant affiché une régularité et une maturité qui auraient dû lui valoir cette reconnaissance. Mais ce n’est pas tout. Barcola, l’ailier français explosif et prometteur, est lui aussi absent de cette sélection élitiste. Un choix surprenant alors que son talent et ses performances auraient dû le placer parmi les favoris. « Barcola mérite tout autant d’y être, c’est une énorme surprise », ajoute Acherchour. Ce double snobisme du Ballon d’Or soulève de nombreuses questions sur les critères du trophée et risque d’alimenter la polémique chez les supporters et observateurs.

