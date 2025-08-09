Au lendemain de l’officialisation du transfert de Lucas Chevalier, le PSG s’est mis d’accord avec Bournemouth pour le recrutement de son défenseur central ukrainien Illya Zabarnyi.

🟦 Officiel

Le coup de pression de Luis Enrique aura été entendu ! L’entraîneur du PSG voulait que deux recrues débarquent avant la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, mercredi prochain à Udine. Lucas Chevalier est arrivé en provenance du LOSC moyennant 40 M€ plus 15 M€ de bonus vendredi. Il s’est d’ailleurs entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers ce samedi.

Zabarnyi, ce sera 63 M€ plus 3 M€

Et voilà qu’Illya Zabarnyi va lui aussi arriver. RMC annonce un accord entre le PSG et Bournemouth pour le transfert du défenseur central ukrainien. Le club de la capitale a accepté de verser 63 M€ plus 3 M€ aux Cherries. Le média précise que Tottenham était prêt à mettre 70 M€ pour le joueur mais que Zabarnyi ne voulait aller qu’à Paris.

Au début du mercato, le PSG ne souhaitait pas accéder aux exigences du LOSC et de Bournemouth en matière d’indemnités. Mais après le coup de pression de Luis Enrique, il s’est résolu à payer les sommes demandées même si, dans un cas comme dans l’autre, elles sont largement au-dessus de la valeur des joueurs…