À quelques jours de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le président et l’entraîneur du PSG ont fait passer un message clair : le club parisien veut confirmer son sacre et marquer l’histoire durablement, sans céder aux pressions extérieures.

Le PSG démarre sa saison sous haute tension et sous haute ambition. Quelques jours avant le choc européen contre Tottenham (mercredi, 21h), Nasser Al-Khelaïfi est venu motiver ses troupes en personne. Selon Le Parisien, il a tenu un discours fort, rappelant les enjeux à ses joueurs et au staff : « Ce n’est qu’un début. Il faut marquer l’histoire sur la durée. Le collectif est au-dessus de tout. Je vous demande de rester solidaires, collectif avec un jeu porté vers l’offensive. »

RMC Sport a par ailleurs relayé une autre partie du discours du président parisien : « On sera attendus. Toutes les équipes vont vouloir nous battre parce qu’on est champion d’Europe. Il faudra avoir pour objectif de tout gagner. »

« On sera plus forts cette année »

Un objectif ambitieux qui fait pleinement écho à la vision de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol, connu pour son exigence et sa rigueur tactique, a déclaré : « On sera plus forts cette année. Et ça commence la semaine prochaine. »

Le message est limpide : le PSG ne compte pas se reposer sur ses lauriers et souhaite poursuivre sa domination en France comme en Europe. Joan Laporta, qui a mis en garde le PSG cette semaine au sujet des fortes ambitions du FC Barcelone la saison prochaine, est prévenu.