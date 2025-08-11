OM Mercato : ça chauffe de plus en plus pour Joel Ordóñez !  
PSG Mercato : une troisième recrue est à Paris, Paris prépare encore du très lourd !   

Illya Zabarnyi lors d'un match avec la sélection ukrainienne.
Bastien Aubert
11 août 2025

Le Paris Saint-Germain frappe un grand coup en recrutant Illia Zabarnyi, défenseur central ukrainien en provenance de Bournemouth. Après Renato Marin et Lucas Chevalier, le club parisien continue de renforcer son effectif avec une troisième recrue estivale prometteuse.

🟩 Accord proche

C’est bientôt officiel : Illia Zabarnyi sera bien le nouveau visage de la défense parisienne. En fin de semaine dernière, un accord avait été trouvé entre le PSG et Bournemouth pour le transfert du jeune défenseur central ukrainien. Selon les dernières informations de L’Équipe, le joueur est arrivé à Paris dimanche soir pour finaliser son arrivée.

Le club de la capitale va débourser un peu plus de 60 millions d’euros pour s’attacher les services du talentueux défenseur de 22 ans. Une somme importante qui témoigne de la confiance placée en Zabarnyi pour solidifier un secteur défensif en pleine reconstruction.

Le PSG sur tous les fronts

Dans la journée, le joueur doit passer sa visite médicale avant de signer son contrat. Sa venue vient compléter un mercato estival déjà bien actif, après les arrivées de Renato Marin et du jeune gardien Lucas Chevalier. Le PSG montre clairement sa volonté de bâtir un effectif compétitif et équilibré, capable de rivaliser sur tous les fronts.

Pour Achille Ash, expert des transferts, « Le mercato du PSG est loin d’être terminé. À suivre… » Cette phrase laisse entendre que d’autres surprises pourraient encore animer le club parisien dans les semaines à venir. Le Paris Saint-Germain confirme ainsi son ambition de repartir à l’assaut de la Ligue 1 et des compétitions européennes avec un groupe renforcé, jeune et prometteur.

