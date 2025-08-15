PSG Mercato : 2 transferts épineux en passe d’être réglés

Les départs de Marco Asensio et Randal Kolo Muani devraient être réglés dans les prochains jours par la direction du PSG.

Le Paris Saint-Germain débutera dimanche soir sa campagne de Ligue 1 par un déplacement à Nantes. Le titre lui tend déjà les bras puisque, grâce au dopage financier du Qatar, la valeur de son effectif est trois fois supérieure à celle de son plus proche rival, l’OM, et dix fois plus grande que celle des autres clubs de l’élite, selon une étude de Transfermarkt. Mais cela n’empêche pas sa direction de se démener pour épurer un effectif trop copieux. Selon divers spécialistes du mercato, deux dossiers devraient être bouclés dans les prochains jours.

La Juve veut boucler Kolo Muani avant la reprise de la Serie A

Le premier concerne Randal Kolo Muani. Nicolo Schira assure que le PSG et la Juventus Turin sont sur le point de trouver un accord pour le prêt avec option d’achat obligatoire de l’ancien Nantais. Celui-ci veut absolument retourner chez les Bianconeri, ce qui fait que Paris a fait une croix sur un transfert définitif dès cet été. La Vieille Dame aura les moyens de payer les quelque 50 M€ attendus par le PSG dans un an, mais pas dans l’immédiat. D’où l’idée du prêt avec option d’achat obligatoire. La Juve doit finaliser ce dossier d’ici la semaine prochaine et la reprise de la Serie A.

Autre départ bientôt acté, celui de Marco Asensio. Ekrem Konur annonce ce samedi qu’Aston Villa va faire une offre au PSG pour l’ailier espagnol, qui plaît énormément à Unai Emery. Le club anglais et l’ancien joueur du Real Madrid sont déjà d’accord pour un contrat de trois ans. Reste aux deux écuries à trouver un terrain d’entente sur le montant du transfert. Asensio est coté 20 M€ par les sites spécialisés…