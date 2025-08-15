PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !
PSG : un entraîneur de Ligue 1 offre déjà le titre à Paris

L'entraîneur du SB29, Eric Roy, discutant avec Luis Enrique (PSG).
Raphaël Nouet
15 août 2025

La Ligue 1 n’a pas encore débuté que l’entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy, offre le trophée du champion au PSG.

La L1 démarre ce soir par un alléchant Rennes-OM. Dans leur présentation du championnat, L’Equipe et les quotidiens régionaux y vont de leur pronostic. Avec une unanimité concernant le titre, qui devrait revenir sans surprise au PSG. Avec son budget trois supérieur à celui de son plus proche rival, dix fois plus élevé que la moyenne, le club dopé financièrement par le Qatar règne en maître sur la Ligue 1. A tel point que même ses adversaires semblent déjà résignés.

« Dire qu’ils ne sont pas favoris du championnat, ça serait compliqué »

Ainsi, l’entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy, a déclaré dans Le Parisien : « Ils sont dans la normalité, à la seule différence qu’ils sont allés au bout de la compétition qu’ils espéraient gagner pour la première fois. Ils ont montré qu’ils avaient été la meilleure équipe d’Europe. Ils ont forcément eu une préparation moins élaborée. Ils n’ont fait qu’une semaine de reprise mais à l’échelle nationale, je ne leur vois pas de concurrents, même si quelques clubs ont investi et essaient de rattraper un peu leur retard. Dire qu’ils ne sont pas favoris du championnat, ça serait compliqué. Si je disais l’inverse, on me prendrait pour un fou ».

Eric Roy est bien placé pour mesurer l’écart abyssal entre la Ligue 1 et le PSG. Quand le club de la capitale dépensait plus de 100 M€ pour deux joueurs (Chevalier et Zabarnyi), en surpayant à chaque fois, le SB29, lui, ne versait pas un euro d’indemnité à cause de l’absence de droits TV…

