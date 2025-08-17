PSG : l’énorme lobbying de la presse parisienne pour que Dembélé soit Ballon d’Or

La presse parisienne ne se cache même plus pour mettre la pression afin qu’Ousmane Dembélé soit sacré Ballon d’Or 2025.

Ce dimanche, les lecteurs du Parisien supporters du PSG se seront délectés de l’article tout sauf impartial de Dominique Sévérac. Dans un numéro d’équilibriste assez impressionnant, le journaliste explique pourquoi le club du Qatar va écraser la Ligue 1 sans jamais évoquer le dopage financier mais en flattant le travail de Luis Enrique et en rejetant plutôt la faute sur une concurrence trop inconstante. Et quitte à en faire des tonnes, il a évoqué la course au Ballon d’Or 2025, promise visiblement à Ousmane Dembélé…

Dembélé sacré, « il ne peut pas en être autrement »…

« A partir du 22 septembre prochain, ce n’est pas un scoop mais une colossale probabilité (en fait, il ne peut pas en être autrement), le PSG comptera un Ballon d’Or dans ses rangs, Ousmane Dembélé en l’occurrence, un triomphe qui va renforcer sa domination partout, ici et en Europe. Le PSG est intouchable parce qu’il a pris plus d’élan. »

C’est oublier que le premier critère pour désigner le Ballon d’Or repose sur les performances individuelles et qu’à ce niveau, Lamine Yamal, encore impressionnant hier lors de la victoire du FC Barcelone à Majorque (3-0) avec un but, une passe décisive et des dribbles incroyables, est largement au-dessus de Dembélé. Ce dernier a pour lui d’avoir énormément marqué, de s’être sacrifié pour le collectif et d’avoir presque tout gagné. Il y aura donc match entre les deux, contrairement à ce que Le Parisien veut faire croire.