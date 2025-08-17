OM Mercato : la Juventus vient parasiter le dossier Zhegrova (LOSC) !
PSG : l’énorme lobbying de la presse parisienne pour que Dembélé soit Ballon d’Or

Ousmane Dembélé fêtant la victoire en Supercoupe d'Europe avec les supporters du PSG.
Raphaël Nouet
17 août 2025

La presse parisienne ne se cache même plus pour mettre la pression afin qu’Ousmane Dembélé soit sacré Ballon d’Or 2025.

Ce dimanche, les lecteurs du Parisien supporters du PSG se seront délectés de l’article tout sauf impartial de Dominique Sévérac. Dans un numéro d’équilibriste assez impressionnant, le journaliste explique pourquoi le club du Qatar va écraser la Ligue 1 sans jamais évoquer le dopage financier mais en flattant le travail de Luis Enrique et en rejetant plutôt la faute sur une concurrence trop inconstante. Et quitte à en faire des tonnes, il a évoqué la course au Ballon d’Or 2025, promise visiblement à Ousmane Dembélé…

Dembélé sacré, « il ne peut pas en être autrement »…

« A partir du 22 septembre prochain, ce n’est pas un scoop mais une colossale probabilité (en fait, il ne peut pas en être autrement), le PSG comptera un Ballon d’Or dans ses rangs, Ousmane Dembélé en l’occurrence, un triomphe qui va renforcer sa domination partout, ici et en Europe. Le PSG est intouchable parce qu’il a pris plus d’élan. »

C’est oublier que le premier critère pour désigner le Ballon d’Or repose sur les performances individuelles et qu’à ce niveau, Lamine Yamal, encore impressionnant hier lors de la victoire du FC Barcelone à Majorque (3-0) avec un but, une passe décisive et des dribbles incroyables, est largement au-dessus de Dembélé. Ce dernier a pour lui d’avoir énormément marqué, de s’être sacrifié pour le collectif et d’avoir presque tout gagné. Il y aura donc match entre les deux, contrairement à ce que Le Parisien veut faire croire.

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
PSG Mercato : Luis Enrique s'est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d'un ancien de Ligue 1
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l'avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d'un club européen !
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
PSG Mercato : un ailier a signé en catimini !
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l'Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
FC Nantes : l'équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
OM : l'équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : l'équipe type de Sage avec Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
ASSE : l'équipe type d'Horneland avec toutes les recrues
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu'on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l'histoire du club ?
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet