PSG : la dernière recrue de l’AC Milan se moque de l’Inter avec le 5-0 de la finale de C1
Raphaël Nouet
22 août 2025

L’attaquant nigérian Victor Boniface s’est officiellement engagé ce vendredi avec l’AC Milan. En se présentant à la visite médicale avec un pull sur lequel était écrit 5-0…

Ce vendredi, en début de soirée, les spécialistes des transferts ont annoncé que Victor Boniface s’était engagé avec l’AC Milan. L’attaquant nigérian est prêté pour la saison par le Bayer Leverkusen, avec une option d’achat obligatoire l’été prochain qui le verra s’engager jusqu’en 2030 avec les Rossoneri. Ceux-ci versent 5 M€ pour le prêt et 25 M€ pour la transaction dans un an. Le rapport avec le PSG ?

50, en référence au score de la finale de C1 !

Victor Boniface s’est présenté à la visite médicale avec un pull à bandes horizontales blanches et rouges et le numéro 50 floqué dans le dos. Quand il a été interrogé par des journalistes, l’attaquant a expliqué qu’il avait choisi ce vêtement car le 50 rappelait le score de la finale de la Champions League entre le PSG et l’Inter Milan, grand rival de son nouveau club !

Une explication qui a beaucoup amusé les médias italiens et qui a fait que les tifosi ont tout de suite apprécié le joueur. L’Inter Milan va devoir s’y faire : sa raclée en finale de C1 le 31 mai 2025 va lui coller à la peau pendant des années !

