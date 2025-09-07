Officiellement transféré au Qatar Sports Club ce dimanche, Presnel Kimpembe a enregistré un message d’adieu forcément touchant, après vingt ans passés au PSG.

C’est officiel depuis ce dimanche : Presnel Kimpembe quitte le Paris Saint-Germain, où il est arrivé alors qu’il n’avait que 10 ans. Le défenseur central, désormais trentenaire, va rejoindre le Qatar Sports Club. Luis Enrique, qui lui reconnaît une grande importance dans le vestiaire, ne comptait plus sur lui, dont le niveau a diminué après ses deux grosses blessures aux tendons d’Achille. Son départ a fait la Une des médias français et étrangers car tout le monde connaît son attachement au PSG. Son message d’adieux, diffusé sur le site du club de la capitale, est d’ailleurs très touchant.

« On se reverra bientôt, parce que ce n’est jamais fini »

« Je suis très fier d’avoir fait partie de cette famille du PSG. Ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d’années. Ça a été un combat, forcément, mais aussi beaucoup de joie, de réussite, des rencontres et des belles valeurs comme le respect. C’est une belle équipe, un joli club. Plein de belles choses, des émotions. »

« Je voulais remercier tout le club, mes présidents, le staff, tous les joueurs avec qui j’ai pu jouer, échanger et apprendre. Mais aussi remercier les supporters, parce que, sans vous, nous ne sommes rien. Ça a été un honneur de partager ces moments avec vous au Parc des Princes ou à l’extérieur. On se reverra bientôt, parce que ce n’est jamais fini. Bon courage tout le monde et à bientôt ! »