PSG : l’UNFP s’invite dans la polémique Doué – Dembélé avec une demande incongrue

Ousmane Dembélé au moment de sa sortie sur blessure lors d'Ukraine-France.
Raphaël Nouet
7 septembre 2025

Le syndicat des joueurs, l’UNFP, a publié un communiqué ce dimanche en réaction aux blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué avec l’équipe de France.

Ce dimanche, c’est au tour de l’UNFP de s’inviter dans la polémique Dembélé-Doué. Le syndicat des joueurs a publié un communiqué pour rappeler qu’il alerte depuis des années sur l’accumulation des matches, qui met en péril la santé des footballeurs. Après les blessures des deux Parisiens, vendredi, lors d’Ukraine-France (0-2), il estime que la goutte d’eau a fait déborder le vase et qu’il est temps de prendre des mesures fortes.

L’UNFP en appelle à l’Etat

Pour cela, le syndicat en appelle à… l’Etat ! « Nous demandons à l’État d’intervenir puisqu’il est impossible, malgré de nombreuses communications, actions et dépôts de plainte, de faire entendre raison à la FIFA. » Le souci, c’est que l’instance internationale condamne toute intervention politique dans les affaires footballistiques ! Quand un gouvernement prend le contrôle d’une fédération, par exemple, la sélection est privée des grandes compétitions internationales. Que se passerait-il pour les Bleus si l’Etat français mettait un coup de pression à la FIFA ?

Il est en tout cas à noter que l’UNFP ne charge pas Didier Deschamps mais le calendrier international, qui fait que le PSG a joué onze mois d’affilée, d’août 2024 à juillet 2025, avant de reprendre les compétitions après un petit mois de vacances et sans préparation préalable.

