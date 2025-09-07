Revue de presse espagnole : un renfort de plus au FC Barcelone ! 
Polémique Dembélé – Doué : Deschamps répond sèchement au PSG

Didier Deschamps lors du match entre l'Ukraine et la France vendredi dernier.
Bastien Aubert
7 septembre 2025

Didier Deschamps met fin aux spéculations autour des blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, contractées lors de la victoire de la France vendredi face à l’Ukraine (2-0).

Alors que le PSG avait exprimé des inquiétudes sur la gestion de ses internationaux, le sélectionneur des Bleus a répondu avec fermeté, rappelant que la sécurité des joueurs reste sa priorité. « À partir du moment où l’on fait jouer le joueur, le risque n’est jamais zéro ! », a expliqué Didier Deschamps à Téléfoot, insistant sur le protocole appliqué lors des rassemblements. « Le protocole implique que, lorsqu’ils arrivent, on constate si les joueurs sont blessés ou pas. On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux. Je ne suis pas là pour prendre de risques ! »

Le sélectionneur des Bleus a également précisé les précautions prises dans le cas de joueurs déjà fragilisés. « J’ai Rayan Cherki et Salina qui étaient blessés, je ne les ai pas pris, il y a un protocole. On a demandé le ressenti des joueurs sur chaque séance. Désiré m’a demandé de sortir. Il a ressenti quelque chose. Je l’ai changé. »

Deschamps est resté prudent et rigoureux

Deschamps a ainsi mis en avant la rigueur et la prudence de son staff médical, tout en rappelant que le risque zéro n’existe jamais lorsqu’un joueur est sur le terrain. Cette déclaration vise à calmer les tensions avec le PSG et à rappeler que la priorité reste la santé des joueurs, et non la polémique médiatique.

Alors que le PSG continue de s’inquiéter pour ses internationaux, le sélectionneur des Bleus semble résolu à maintenir son protocole, tout en assurant que chaque décision est prise dans l’intérêt des joueurs et du collectif.

