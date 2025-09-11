Le père de Kylian Mbappé a cru bon de comparer les qualités de son fils à celles de l’ailier du PSG Khvicha Kvaratskhelia. Ce qui, évidemment, n’est pas bien passé du côté des supporters parisiens…

La nouvelle formule de L’Equipe Mag fait grand bruit. Non pas parce qu’elle révolutionne le genre mais parce qu’elle est consacrée à Kylian Mbappé et que certains propos de ses proches prêtent à discussion. C’est notamment le cas d’une sortie de son père sur l’un des grands points faibles de l’attaquant du Real Madrid : le travail défensif. Wilfrid Mbappé a cru bon de comparer son rejeton à l’ailier du PSG Khvicha Kvaratskhelia, qui ne ménage pas ses efforts au niveau du replacement…

« La course de Kvaratskhelia en finale de la Ligue des champions à la 90e minute, je m’en fous ! »

« Je peux choquer en disant ça, mais la course qu’a faite l’ailier du PSG Khvicha Kvaratskhelia en finale de la Ligue des champions à la 90e minute, je m’en fous ! Kylian, ce n’est pas son jeu. Il fait des choses que les autres sont incapables de faire. Ce n’est pas pour autant qu’on va dire « Kvara ne met pas 60 buts par saison ». On critique un mec qui met quand même 60 buts par saison… Chacun se positionne comme il veut, mais je fais partie de ceux qui ne diront jamais ça aux attaquants. Et pas parce que c’est mon fils. Je ne dis pas qu’il ne faut pas défendre, mais s’il ne doit faire que des replis défensifs, on n’est pas dans la même pièce. »

Déjà pas très bien vu du côté des supporters du PSG, Kylian Mbappé en prend une nouvelle fois plein la tête suite aux propos de son paternel. Son côté égoïste est pointé du doigt, lui pour qui les stats semblent bien plus importantes que le travail collectif…