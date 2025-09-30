Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Kaïrat Almaty

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter le Kaïrat Almaty en Ligue des Champions.

Ce mardi, le Real Madrid fait le long déplacement sur la pelouse du Kaïrat Almaty, club kazakh, pour la 2e journée de la Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Xabi Alonso. Coup d’envoi à 18h45 à l’Almaty Ortalyk Stadion.

La compo officielle du Real Madrid

Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, F. García – Tchouaméni, Ceballos – Mastantuono, Güler, Vinicius (cap) – Mbappé.