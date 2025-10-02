La tension monterait entre l’entraîneur du Real Madrid et l’un de ses capitaines…

Les relations sont tendues entre Xabi Alonso et Vinicius en ce début de saison, mais selon la Cadena Ser, Federico Valverde n’est pas content de son sort et ses états d’âme agaceraient le Basque. Auteur d’un début de saison très moyen, Valverde aurait refusé de jouer en tant que latéral droit alors que Carvajal et Alexander-Arnold sont indisponibles. Ses propos en conférence de presse « je ne suis pas né pour jouer latéral » auraient incité Xabi Alonso à la sortir du onze contre le Kairat Almaty en Ligue des champions.

Valverde a fait son mea culpa, mais ça n’a pas plu en interne

Via un communiqué, Valverde a démenti les tensions. « J’ai lu plusieurs articles portant préjudice à ma personne. Je sais que j’ai fait des mauvais matchs, j’en suis conscient. Je ne me cache pas, j’assume. Je suis réellement triste. On peut dire beaucoup de choses sur moi, mais sous aucun concept on ne peut dire que je refuse de jouer. J’ai tout donné, et plus, pour ce club, j’ai joué avec des fractures, blessé, et jamais je ne me suis plaint ou j’ai demandé à ne pas jouer ». Mais la Cadena SER, certifie qu’il y a bien un problème avec l’Uruguayen. Et que le board du Real a considéré le communiqué comme étant « trop dramatique ».