Alors que Luis Enrique rêve de blinder Ousmane Dembélé (28 ans), Nasser Al-Khelaïfi a calmé le jeu en interne. Le président du PSG a envoyé un message clair au Ballon d’Or.

Au Paris Saint-Germain, la discipline passe avant tout. Le club traverse un tournant majeur dans sa politique financière, et Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main. Ces derniers jours, des tensions ont émergé dans le vestiaire, certaines stars espérant une récompense après des distinctions individuelles. Mais le président du PSG a tenu à rappeler les règles.

« Si ça ne te plaît pas… »

Ousmane Dembélé, ambitieux et conscient de son statut, rêvait d’un contrat à la hauteur de ses performances, surtout s’il venait à décrocher un Ballon d’Or. Mais Al-Khelaïfi a été clair et ferme : pas de hausses extravagantes ni de clauses spéciales. Selon Don Balon, le message en privé était sans équivoque : « Le PSG a une échelle salariale et elle ne sera brisée pour personne. Si ça ne te plaît pas, tu connais la porte de sortie. »

Une directive qui entre en conflit direct avec les souhaits de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol du PSG considère Dembélé comme intouchable et a demandé expressément sa prolongation et son maintien dans l’effectif. Pour Lucho, le Français est un pilier offensif, un joueur indispensable de son système.

Au PSG, la discipline financière prime

Mais dans les coulisses, la discipline financière prime. La direction parisienne refuse de céder aux demandes salariales individuelles, même pour des stars. L’époque des contrats faramineux semble terminée au PSG, place à la rigueur et à l’équité salariale.