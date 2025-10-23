

Le FC Barcelone n’en peut plus d’attendre un déclic de Dani Olmo. Hansi Flick aurait donné son feu vert à son départ au mercato. Et c’est le PSG de Luis Enrique qui pourrait profiter de la situation…

La lune de miel entre Dani Olmo et le FC Barcelone touche à sa fin. Arrivé l’été dernier pour près de 60 millions d’euros, le milieu offensif espagnol devait incarner la créativité et la régularité tant recherchées par les Blaugranas. Mais après plus d’un an au Camp Nou, le constat est amer : entre blessures, irrégularité et manque d’impact, Olmo a déçu. Et surtout, il a fini par épuiser la patience d’Hansi Flick. Le technicien allemand, connu pour sa rigueur et son exigence, n’a jamais caché qu’il voulait des joueurs fiables, capables d’appliquer ses consignes avec constance. Or, avec Olmo, il a vite compris qu’il ne pourrait pas construire sur du solide. Capable d’un match éblouissant un soir, puis complètement transparent le week-end suivant, le joueur formé à La Masia incarne tout ce que Flick ne supporte pas : l’irrégularité.

Flick usé par Olmo ?

Selon Don Balon, le coach du Barça aurait pris sa décision : il ne compte plus vraiment sur Olmo et ne s’opposera pas à un départ dès cet hiver. En interne, le club s’est déjà mis à l’écoute du marché. Et surprise, un géant européen serait prêt à lui tendre la main : le Paris Saint-Germain. Le PSG, justement, cherche depuis plusieurs mois un joueur capable d’apporter de la variété entre les lignes, un profil technique, intelligent, capable de combiner dans les petits espaces. Un portrait qui colle parfaitement à celui de Dani Olmo. Et surtout, Luis Enrique le connaît bien.

Luis Enrique le connaît bien

L’actuel coach parisien l’a dirigé en sélection espagnole et a toujours vanté son sens du jeu et sa polyvalence. À Paris, l’Asturien n’a jamais caché qu’il aimerait retrouver certains de ses anciens cadres de la Roja, et Olmo pourrait bien être le prochain sur la liste. Du côté du Barça, la vente de Olmo pourrait permettre de renflouer les caisses et d’ouvrir la voie à un renfort offensif plus fiable. Le nom de Nico Williams revient avec insistance, tout comme celui de Bernardo Silva, toujours dans le viseur du club catalan. La direction sportive espère récupérer une somme proche de 50 millions d’euros, même si le rendement récent du joueur risque de faire baisser sa cote.

Lopez a la cote au Barça

En attendant, Flick continue de s’appuyer sur des joueurs plus réguliers comme Fermín López, qui a su profiter de chaque opportunité pour s’imposer dans la rotation. L’entraîneur allemand n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur le jeune Espagnol, symbole du renouveau qu’il souhaite insuffler au Barça : des joueurs jeunes, travailleurs, constants et disciplinés. Pour Olmo, le rêve de briller au Camp Nou semble s’éloigner.