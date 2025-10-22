Menacé par des résultats décevants sur le banc du Stade Rennais depuis le début de la saison, Habib Beye pourrait voir son salut venir du FC Barcelone de manière assez improbable. Explications.

L’avenir d’Habib Beye au Stade Rennais ne tient plus qu’à un fil. Et pour cause : sous sa houlette, le club breton fait du surplace et a enchaîné un quatrième nul d’affilée dimanche à domicile devant l’AJ Auxerre (2-2). Le prochain choc contre l’OGC Nice ce week-end pourrait donc décider du futur de Beye sur le banc du Stade Rennais mais une bonne nouvelle pourrait entre-temps venir du FC Barcelone.

Dans le dur sur le plan fincnier ces dernières années, le club catalan a contracté plusieurs dettes auprès de plusieurs clubs européens, dont trois français. Et le Stade Rennais fait partie des créanciers du Barça… qui va tôt ou tard lui rembourser son argent. La somme est rondelette : 32 000 euros pour le deal concernant Raphinha.

Une entrée d’argent qui pourrait détourner un temps soit peu le Stade Rennais du problème Beye et lui offrir un léger sursis. Pour l’anecdote, le Barça doit encore débourser 24,5 millions d’euros pour terminer de payer Jules Koundé à Séville, les Girondins de Bordeaux doivent eux recevoir 359.000€ de la part des Catalans sous concept de droits de formation, tout comme le club amateur du La Brede FC, qui doit toucher 80 000€.