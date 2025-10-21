ASSE : Horneland a mis le doigt sur ce qui cloche chez les Verts, la suite s’annonce grandiose !
Stade Rennais Mercato : Motta, Clément, Nancy… quel coach pour remplacer Habib Beye ?

Stade Rennais Mercato : Motta, Clément, Nancy… quel coach pour remplacer Habib Beye ?
Laurent Hess
21 octobre 2025

Thiago Motta, Wilfried Nancy et Philippe Clément sont les deux noms qui circulent pour remplacer Habib Beye sur le banc du Stade Rennais. Quel est le meilleur choix entre les deux techniciens ? C’est notre débat…

« Plutôt Nancy ou Motta »

« Déjà, je comprends l’impatience des dirigeants bretons envers Habib Beye. L’ancien marseillais n’a clairement pas de bons résultats par rapport à l’effectif qu’il a à sa disposition. Peu de joueurs évoluent à leur niveau et il semblerait qu’il y ait friture sur la ligne avec plusieurs cadres. Le match nul contre Auxerre est peut-être celui de trop, après ceux, tous aussi décevants, contre Nantes, Toulouse et Lens, sans oublier bien-sûr la lourde défaite à Lorient.  

Le nom de Wilfried Nancy revient avec insistance, il avait déjà été évoqué l’an dernier, comme à l’ASSE, et je trouve la piste assez séduisante. Nancy a eu de très bons résultats avec Columbus, champion de MLS il y a deux ans, et je serais curieux de le voir débarquer en Ligue 1. Mais selon moi, Thiago Motta serait le meilleur choix. Sur le papier, il n’y a pas photo ! Philippe Clément, l’autre option évoquée, a quant à lui déjà eu sa chance en France. Et on ne peut pas vraiment dire que son passage à Monaco ait marqué les esprits. »

Laurent HESS

« Clement, un compromis parfait en 3 étapes »

« Je comprendrais le choix de la nouveauté en misant sur Nancy mais connaissant le Stade Rennais, on devrait miser sur une solution de compromis. Et Philippe Clement en serait le candidat idéal. Le technicien belge prône un jeu offensif, en mouvement dans le camp adverse, avec pressing haut et récupération rapide. Cela plairait au monde extérieur, fatigué des bouillies de football proposées par Habib Beye. 

Déjà passé par l’AS Monaco, Clement connaît déjà la Ligue 1 et serait aussi le candidat du compromis en interne :  remarqué pour ses qualités humaines, il suggère une gestion des effectifs louée par tous les clubs où il a officié. C’est avant tout un excellent people manager, avec  du charisme, de l’autorité naturelle mais aussi un intérêt poussé pour ses joueurs, y compris dans leur vie privée. Pour finir, sa capacité à faire progresser la jeune génération a été particulièrement appréciée dans le passé, notamment à Bruges pour Noa Lang ; et Charles De Ketelaere ou Joakim Mæhle et Leandro Trossard à Genk. Or, la jeunesse dorée rennaise n’attend qu’à exploser. »

Raphaël NOUET

Ligue 1 Mercato Stade Rennais
#A la une#BANC DE TOUCHE#DÉBAT

