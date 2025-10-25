Blessé depuis plusieurs matchs, Fabian Ruiz se rapproche d’un retour avec le PSG.

Le Paris Saint-Germain peut souffler un peu : Luis Enrique reçoit enfin des signaux positifs concernant le retour de certains cadres blessés. Après plusieurs semaines d’inquiétude, le staff médical parisien confirme que le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz se rapproche d’un retour à la compétition.

Depuis sa blessure à l’adducteur lors de la rencontre de Ligue des champions contre Barcelone (1-2) début octobre, Fabian Ruiz a suivi un programme individualisé au Camp des Loges. Ses progrès sont désormais visibles et les premiers entraînements collectifs sont imminents. Si le joueur n’est pas attendu pour le déplacement à Brest ce week-end, il pourrait réintégrer le groupe dès la semaine prochaine, avec une participation potentielle à l’entraînement mercredi à Lorient, comme indiqué par Le Parisien.

Un retour comme un soulagement

Cette nouvelle est un soulagement pour Luis Enrique, qui pourra compter sur l’ancien Napolitain avant le choc attendu au Parc des Princes face au Bayern Munich. La progression de Ruiz offre également plus de flexibilité dans le milieu de terrain, alors que le PSG se prépare à un mois de novembre crucial sur le plan national et européen.

Le retour de Fabian Ruiz pourrait donc relancer le dynamisme du milieu parisien et offrir à Luis Enrique une arme supplémentaire pour les prochaines échéances.