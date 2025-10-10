Dans une interview pour So Foot, Fabian Ruiz a exprimé ses grosses ambitions pour le futur avec le PSG.

Le PSG n’a pas seulement trouvé en Fabian Ruiz un joueur de classe mondiale : il a découvert un stratège capable de penser plusieurs saisons à l’avance. Dans un entretien avec So Foot, le milieu espagnol a dévoilé ses ambitions pour le club, et elles ne s’arrêtent pas à un simple trophée. « Dans le foot, le plus difficile n’est pas d’atteindre le sommet mais d’y rester », a confié l’Espagnol.

« Regagner deux, trois ou quatre fois la Ligue des Champions »

Pour Ruiz, la victoire en Ligue des champions n’est qu’un tremplin. Chaque match, chaque entraînement est un investissement dans l’avenir. Il imagine déjà des saisons où le PSG ne se contentera pas de briller ponctuellement, mais où la constance deviendra la norme. « Le défi pour nous est donc de regagner deux, trois ou quatre fois la Ligue des champions. Ce ne sera pas facile, mais qui sait? Ce qui est sûr, c’est que nous allons tout faire pour y arriver. »

La métaphore est claire : une étoile ne doit pas rester isolée dans le ciel parisien. Fabian Ruiz espère transformer ce premier succès en une constellation de trophées, symbole d’une dynastie en devenir. « L’idée, désormais, c’est que cette première étoile soit un point de bascule », a poursuivi le 24e du dernier Ballon d’or. « Maintenant que nous en avons une, il faut essayer d’en gagner beaucoup d’autres. Je pense qu’on a vu à travers nous que tout donner est la clé du succès », a-t-il conclu.

De quoi mettre en appétit les supporters du PSG !