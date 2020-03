Les infos du jour : Aulas propose une nouvelle idée, l’UEFA se réunit demain

false

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 16 mars.

La grosse info : le monde du foot suspendu aux décisions de l’UEFA

Alors que la propagation du coronavirus se poursuit, l’UEFA doit tenir une réunion exceptionnelle mardi. On devrait y voir plus clair sur la suite à donner aux Championnats et différentes coupes nationales.

