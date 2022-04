LOSC : Gourvennec annonce trois absents pour Angers et met un coup de pression à ses joueurs

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du SCO d'Angers, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec n'a pas évoqué que le cas Hatem Ben Arfa. En plus de HBA, l'entraîneur du LOSC a également annoncé les absences de Sven Botman, toujours blessé au niveau du fessier, et Timothy Weah, toujours suspendu, pour cette rencontre.

"Les joueurs veulent leur chance mais il faut la saisir"

Par ailleurs, Jocelyn Gourvennec a mis un coup de pression à certains joueurs de son effectif sans donner de noms. "Les plus jeunes joueurs qui jouent moins doivent saisir leur chance quand elle se présente. C’est plus difficile quand l’effectif est au complet. Contre Bordeaux, on avait 5 absents. Il y avait une fenêtre pour Isaac Lihadji. Les joueurs veulent leur chance mais il faut la saisir. On aura moins de marge de manoeuvre, ce sont les joueurs les plus forts mentalement qui vont apporter leur contribution. On a un effectif réduit, on doit produire une émulation qui doit pousser tout le monde."

Fabien Chorlet

Rédacteur