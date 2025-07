Le quotidien espagnol Marca a classé les entraîneurs et sélectionneurs de la planète pour la saison écoulée. Sans surprise, Luis Enrique, qui a tout gagné avec le PSG, est le numéro un.

L’intersaison est le moment où les récompenses individuelles tombent. Même si le Ballon d’Or préfère attendre l’automne pour cela, les autres médias publient leurs classements des meilleurs joueurs et entraîneurs pour la saison écoulée. Marca a publié le sien pour les techniciens. Il a pris en compte aussi bien les entraîneurs de club que les sélectionneurs. Et, sans surprise, c’est Luis Enrique, qui a tout gagné avec le PSG à part le Mondial des Clubs, qui arrive en tête, devant Hansi Flick (FC Barcelone), Arne Slot (Liverpool FC), Antonio Conte (SSC Napoli) et Simone Inzaghi (Inter Milan).

« L’homme qui a réussi l’impossible »

Le média espagnol titre au sujet de l’entraîneur parisien : « L’homme qui a réussi l’impossible ». Et explique : « Le PSG avait essayé de toutes les manières possibles, avec des recrues imposantes et des entraîneurs en tous genres. Mais ce sera le nom de Luis Enrique qui restera gravé comme le premier entraîneur à avoir apporté la Ligue des champions à Paris. L’année du départ de Mbappé et au cours d’une saison pendant laquelle l’équipe du Parc des Princes s’est retrouvée dans les cordes dans le nouveau format de la Ligue des champions, Luis Enrique a conquis le ciel. Son point de départ en 4-3-3 n’est rien d’autre que cela : un premier dessin qui se transforme bientôt en une danse synchronisée et infernale de mouvements, qui depuis janvier est devenue une machine à gagner. Une ombre s’est abattue sur cette saison stratosphérique avec la fin laide de la Coupe du Monde des Clubs ».

Pas de quoi, pour autant, entacher un parcours incroyable et un style de jeu ayant impressionné tous les observateurs. Reste désormais le plus dur pour Luis Enrique et le PSG : confirmer. L’Espagnol n’y était pas parvenu au Barça après le triplé de 2015. Mais avec ce Paris si jeune et si dynamique, tout est possible !