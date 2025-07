Alors que la plupart des grands clubs européens s’activent sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain adopte un ton radicalement différent. Sauf opportunité majeure, le club de la capitale ne prévoit qu’une ou deux recrues cet été.

🟥 Rumeur

À contre-courant du tempo habituel, le PSG semble avoir choisi la stabilité. Selon Le Parisien, les dirigeants parisiens n’ont pas l’intention de bouleverser leur effectif durant ce mercato estival. Sauf revirement inattendu ou opportunité de marché irrésistible, le club ne recruterait qu’un ou deux joueurs d’ici la fin de l’été.

Ce choix n’est pas un hasard. Après une saison marquée par une vraie cohésion de groupe et un système huilé sous les ordres de Luis Enrique, les décideurs du club estiment que le PSG a enfin trouvé un équilibre. Le staff comme la direction veulent éviter les mouvements inutiles qui pourraient perturber une dynamique collective enfin retrouvée.

Cette philosophie tranche avec les étés précédents, souvent marqués par des arrivées en cascade, des stars à intégrer, et des projets sans continuité. Le départ de Kylian Mbappé, déjà digéré en interne, n’a pas entraîné la panique attendue. Paris considère que le cœur de son projet est en place, entre jeunesse, discipline, et intensité.

Luis Enrique ne veut pas tout révolutionner

Luis Enrique souhaite avant tout capitaliser sur les progrès affichés la saison dernière. Il aurait validé l’idée de n’ajouter que des profils très spécifiques : peut-être un latéral capable d’apporter plus de largeur dans certaines situations, ou un joueur offensif polyvalent pour élargir les options sans chambouler la hiérarchie.

C’est aussi un signal envoyé à l’effectif actuel : à Paris, la confiance est maintenue. Aux jeunes comme Barcola, Zaïre-Emery, et même Ramos, on laisse la place pour grandir. Reste à voir si cette retenue se confirmera dans un marché souvent imprévisible. Mais une chose est sûre : le PSG version été 2025 ne veut plus se construire à coups de noms ronflants. Il préfère miser sur la stabilité, la rigueur… et la patience.

« Le coup d’œil de But FC »

« Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Malgré les rumeurs de mercato animé, le PSG ne se montrera pas plus actif que cela cet été et comblera juste les postes défaillants au cours de la saison écoulée. Et ils sont peu nombreux… »