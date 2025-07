Alors que la piste semblait refroidie ces derniers jours, le Paris Saint-Germain relance sérieusement le dossier Ilya Zabarnyi (22 ans). Et pas par n’importe qui : Nasser Al-Khelaïfi en personne aurait décidé de s’impliquer pour faire avancer les négociations.

🟧 Piste crédible

Ilya Zabarnyi au PSG ? Ce n’est pas fini, loin de là. Alors que plusieurs sources annonçaient un ralentissement dans les discussions avec Bournemouth, le dossier du défenseur central ukrainien de 22 ans a connu un nouveau rebondissement.

Selon Fabrice Hawkins, Nasser al-Khelaïfi lui-même aurait décidé de prendre les choses en main pour relancer les négociations, en étroite collaboration avec Luis Campos. Une implication directe du président parisien, assez rare pour être soulignée, et qui témoigne de l’importance stratégique du dossier Zabarnyi aux yeux du club de la capitale.

Le joueur, sous contrat avec Bournemouth jusqu’en 2028, a fait l’objet de premiers échanges ces dernières semaines. Le club anglais, peu enclin à brader son joyau défensif, se montre exigeant sur l’indemnité. Mais le PSG, en quête d’un renfort jeune et déjà expérimenté, voit en Zabarnyi un profil complémentaire à Marquinhos, Lucas Beraldo ou encore Willian Pacho.

Al-Khelaïfi a contacté l’entourage de Zabarnyi

Al-Khelaïfi aurait récemment contacté l’entourage du joueur pour réaffirmer l’intérêt parisien et accélérer les discussions avec le board des Cherries. Une manière d’anticiper la concurrence de plusieurs clubs européens, notamment en Allemagne et en Premier League.

Avec plus de 30 sélections avec l’Ukraine et une saison pleine en Premier League, Zabarnyi coche toutes les cases du défenseur moderne. Solide dans les duels, propre à la relance, déjà rompu au haut niveau, il représente un investissement à la fois sportif et d’avenir. Le PSG est donc loin d’avoir tiré un trait sur ce dossier. Et quand le président s’en mêle, c’est rarement pour abandonner en cours de route…

« Le coup d’œil de But FC »

« Un petit coup de main présidentiel ne sera pas de refus pour débloquer le dossier Zabarnyi, qui traîne depuis trop longtemps au PSG. Et si l’émir du Qatar pouvait aussi sortir le chéquier, tout le monse serait content… »