Milan Skriniar est indésirable au PSG, et ça se voit !

Prêté à Fenerbahçe l’hiver dernier, Milan Skriniar est de retour au PSG en attendant que sa situation se débloque, et que le Fener parvienne à trouver un accord avec Paris pour son transfert définitif en Turquie. Dans cette attente, l’ancien joueur de l’Inter Milan fait partie du loft parisien au même titre que Marco Asensio, Nordi Mukiele et Carlos Soler.

Sans voiture ni logement en attendant de quitter le PSG

Et L’Equipe rapporte qu’hier, Skriniar, à la sortie du campus PSG après un entraînement, a été vu en train d’attendre, sac sur le dos, un taxi pour être raccompagné à son hôtel. Ce qui a surpris les supporters présents. De passage dans la capitale, l’international slovaque n’a plus d’appartement, ni de véhicule pour se déplacer. Paris veut alléger sa masse salariale et se séparer de ses indésirables. Et cela se voit.