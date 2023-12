RC Lens - Mercato : imbroglio sur une rumeur argentine !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

La rumeur est bien présente. Mais tout et son contraire se dit à son sujet. Ainsi, le RC Lens pisterait Alvaro Barreal qui évolue en MLS, au sein du club de Cincinnati. C'est du moins ce que prétendait le site spécialisé, Tutto Mercato, avant qu'un autre média, la Voix du Nord, démente l'information. Lens en mode sous-marin Mais selon le site AllezLens, le club nordique pourrait volontairement brouiller la piste menant au joueur argentin. En assurant ne pas être intéressé. Une méthode de communication régulièrement utilisée par de nombreux clubs, notamment pour éviter de faire monter les enchères Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Alvaro Barreal fait face à un gros bourbier. Alors que TuttoMecrato annonce que le RC Lens serait intéressé par son profil, la Voix du Nord a démentie l'information quelques jours plus tars. AllezLens évoque une stratégie du RC Lens pour ne pas faire monter les enchères.é

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur