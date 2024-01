RC Lens Mercato : le LOSC chipe une cible des Sang et Or pour l’après-Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Désireux d’anticiper les départs de l’été et plus précisément ceux de Kévin Danso et Facundo Medina, le RC Lens suit plusieurs pistes en défense centrale. Parmi les noms déjà cités, celui de Rafael Fernandes (21 ans), prometteur défenseur du club d’Arouca en D1 portugaise. Une piste qui va passer sous le nez de Franck Haise et des Sang et Or.

Rafael Fernandes (Arouca) débarque à Lille !

En effet, selon Record, le LOSC serait sur le point de finaliser la signature de Rafael Fernandes dès cet hiver afin de pallier le départ à venir l’été prochain de Tiago Djalo (qui s’est engagé avec la Juventus de Turin).

Comme son compatriote de Boavista Tiago Morais (20 ans), Fernandes va signer un contrat longue durée avec les Dogues dans les prochaines heures. Le montant du transfert n’est pas connu mais 50% de la somme doit aller au Sporting Portugal.

