RC Lens – Mercato : le remplaçant de Danso recruté au Portugal ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

S’il ne bougera probablement pas cet hiver avec l’Euro en ligne de mire, Kevin Danso (25 ans) quittera probablement le RC Lens l’été prochain pour rejoindre un très grand club européen (PSG, Bayern Munich, etc.). Toujours dans l’anticipation, le Racing avance déjà ses pions pour remplacer l’ancien joueur d’Augsbourg et si l’on en croit le journaliste portugais de RMC Sport Nicolas Vilas, le remplaçant de Danso pourrait venir de D1 portugaise. Rafael Fernandes dans le viseur des Sang et Or Les dirigeants du RC Lens se seraient en effet renseignés sur les modalités pour faire signer le stoppeur portugais du FC Arouca Rafael Fernandes (21 ans). International Espoirs lusitanien, Fernandes et son 1m91 ont disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec son club, le natif de Setubal est valorisé à moins de 1 M€ (700 000€) par le site Transfermarkt. Dossier à suivre. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens a pris des renseignements sur le défenseur du FC Arouca Rafael Fernandes (21 ans). Une piste pour l’après-Danso dans l’Artois ? C'est sans doute ce qu'il faut comprendre entre les lignes concernant ce prospect.

Alexandre Corboz

Rédacteur